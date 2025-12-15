Llega a Venezuela La Vie Est Belle: edición vanille nude de Lancôme

Suscríbete a nuestros canales

La icónica fragancia de la felicidad se reinventa, desvelando una faceta más cálida, íntima y envolvente, protagonizada por la Vainilla, la nota olfativa más deseada de la temporada.

La historia del perfume favorito de millones de mujeres escribe un nuevo y sensual capítulo en el país. Lancôme anuncia la llegada oficial a Venezuela de La Vie Est Belle: Edición Vanille Nude, una exquisita reinterpretación diseñada para fusionarse con la piel, creando un aura inolvidable de calidez y profunda sensualidad.

En un mercado donde la consumidora venezolana es conocedora y apasionada por las fragancias con carácter, esta nueva edición satisface el deseo de un aroma que no solo se perciba, sino que se sienta como una segunda piel y una extensión de la esencia personal.

El Aroma: Un Lujoso Abrazo de Vainilla y Confianza

Si el clásico La Vie Est Belle es un himno a la libertad, la edición Vanille Nude es una oda a la intimidad y la autoconfianza.

Manteniendo el ADN de la felicidad original, la fragancia se abre con una salida fresca y luminosa de Jazmín del Domaine de la Rose que invita al descubrimiento. Rápidamente, su corazón revela la joya de la composición: una adictiva infusión de Vainilla Bourbon Gourmand de Madagascar, enriquecida con la sofisticación empolvada del Concreto de Iris.

El dry down finaliza con la poderosa sobredosis de Almizcle Blanco cremoso y la elegante caricia del Corazón de Sándalo. Esta experiencia olfativa no solo aporta una calidez adictiva y sensual, sino que también garantiza una fijación prolongada y el deseado efecto de "segunda piel", perfecto para el clima y el gusto de la mujer latina.

Más que un Perfume, una Declaración

"Traer la edición Vanille Nude a Venezuela es nuestra respuesta a una tendencia global que busca aromas más reconfortantes y profundamente personales. Queremos que la mujer venezolana sienta que, al usar esta fragancia, está vistiendo su piel con un aura de elegancia sofisticada y dulzura sensual", destaca el equipo de marca de Lancôme en Venezuela.

El frasco mantiene su icónica "sonrisa de cristal", pero esta vez se viste con matices cálidos que evocan el oro líquido de la vainilla, convirtiéndose en una joya imprescindible en el tocador.

La Vie Est Belle Edición Vanille Nude ya se encuentra disponible en las principales cadenas de perfumería de lujo del país y tiendas departamentales seleccionadas. Una invitación irresistible a redescubrir la felicidad, esta vez, a flor de piel.

