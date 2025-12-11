LASER Airlines refuerza conectividad internacional con nueva ruta

Suscríbete a nuestros canales

LASER Airlines ha anunciado una serie de estrategias para fortalecer la conectividad internacional de los venezolanos, destacando una nueva alternativa para viajar a Madrid (España) y el incremento de frecuencias hacia Colombia y Curazao.

Conexión a Madrid vía Cartagena con Plus Ultra

A partir del miércoles 10 de diciembre de 2025, los pasajeros podrán viajar a Madrid utilizando una conexión vía el aeropuerto de Cartagena (Colombia), gracias a una alianza interlínea con Plus Ultra Líneas Aéreas.

Esta alternativa ha sido diseñada por LASER Airlines para ofrecer a sus pasajeros una solución viable y garantizarles opciones de conexión hacia Europa en un momento de alta demanda.

Mayor Movilidad en la Región

Como parte de su compromiso con la movilidad de los pasajeros, LASER Airlines también ha reforzado su red de rutas internacionales:

Bogotá: La ruta Bogotá–Caracas–Bogotá aumentará su oferta hasta alcanzar una frecuencia diaria a partir del 11 de diciembre de 2025 .

Curazao: Se incorporarán vuelos especiales hacia Curazao.

Los detalles de horarios, días de operación y condiciones comerciales pueden ser consultados por los aliados comerciales a través de sus sistemas GDS y en los canales oficiales de la aerolínea.

