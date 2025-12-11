Texas celebra a la Virgen de Guadalupe: encuentra los santuarios, mañanitas y misas especiales

Suscríbete a nuestros canales

Miles de devotos católicos en Texas celebran con gran entusiasmo a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre.

Las comunidades de Dallas y Houston han organizado una variedad de actividades que incluyen las tradicionales Mañanitas, danzas de matachines y misas solemnes.

La vibrante expresión de la fe brilla mientras las parroquias se preparan para recibir a la multitud de fieles.

Celebraciones de la misa de Guadalupe en Dallas, Texas

La Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas es el corazón de la celebración. El calendario de eventos arranca la noche del 11 de diciembre y se extiende hasta el 12.

El 11 de diciembre: La noche comienza con una serenata y danzas de matachines a las 7:00 p.m.

El Obispo Edward Burns oficiará una misa solemne en español a las 10:00 p.m. Después, los fieles tendrán la oportunidad de venerar la imagen de la Virgen hasta la 1:00 a.m., cuando el templo cerrará para prepararse para el gran día.

El 12 de diciembre: La mañana despierta con el canto de Las Mañanitas a las 6:00 a.m. Luego, a las 7:00 a.m., se celebrará una misa en español.

Al mediodía (12:00 p.m.), habrá una misa en inglés para atender a la comunidad bilingüe. La jornada concluirá con la Misa de Clausura en español a las 7:00 p.m., seguida de la bendición y la distribución de flores, reseña Univision.

La Parroquia San Juan Diego y la Iglesia Santa Cecilia en Dallas también tienen sus propios horarios de misas y serenatas, lo que resalta la magnitud de esta fiesta religiosa en el norte de Texas.

Celebraciones de la misa de Guadalupe en Houston, Texas

En Houston, la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (2405 Navigation Blvd) se convierte en el corazón de la comunidad.

La celebración está llena de entusiasmo, con misas y cánticos que resuenan durante todo el día, indica Prince of Peace Catholic Community.

El 11 de diciembre: Las serenatas comienzan a las 10:00 p.m., creando un ambiente festivo para la Misa de Gallo.

El 12 de diciembre: Las Mañanitas a la Virgen se cantan a la medianoche (12:00 a.m.). La jornada sigue con un apretado horario de eucaristías en español a las 6:00 a.m., 9:00 a.m., 12:00 p.m., 4:00 p.m., 6:00 p.m. y 8:00 p.m., permitiendo que los fieles participen en diferentes momentos.

Otras parroquias, como la comunidad católica Prince of Peace y la Iglesia Católica de San Cristóbal, también se unen a la celebración con misas bilingües y mañanitas, asegurando que todos los devotos tengan un lugar para la oración y la celebración de la aparición de la Virgen al indio Juan Diego.

