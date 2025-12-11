Comercios

Tienda de electrodomésticos lanza pagos a 12 cuotas con compras desde los $200: solo por hoy

La tienda cuenta con más de 40 sucursales en toda Venezuela

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 09:55 am
Empezó la temporada navideña y algunos comercios lanzan promociones que buscan atraer clientes. En ese sentido, tiendas aliadas a Cashea ofrecen financiamiento a traves del "compra ahora y paga después".

La tienda de electrodomésticos DAMASCO, con sucursales en todo el país, anunció que, solo por este 11 de diciembre, han bajado los montos mínimos de compra para optar a las 6, 9 y 12 cuotas.

"Solo por el día de hoy puedes adquirir todos tus productos en 12, 9 o 6 cuotas, con iniciales desde el 20% y cuadriplicar tu monto disponible", expresaron a través de las redes sociales.

  • 12 cuotas a partir de compras por $200
  • 9 cuotas a partir de compras por $150
  • 6 cuotas a partir de compras por $100

