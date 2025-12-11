Lo mataron para robarle un par de zapatos: Cicpc detiene a dos menores por el violento crimen

Suscríbete a nuestros canales

Dos jóvenes menores de edad y un hombre de 22 años resultaron detenidos como presuntos responsables por el asesinato del ciudadano Edwin Miguel Colina Simanca, de 30 años.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el cuerpo sin vida de Colina se localizó en la parroquia y municipio Naguanagua, estado Carabobo, el pasado 10 de noviembre.

Dos menores de edad detenidos

Tras conocer sobre el crimen, funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias iniciaron un extenso trabajo de investigación, el cual culminó con la detención de los presuntos autores del asesinato.

Las averiguaciones del organismo policial permitieron conocer que, el día del crimen, la víctima se encontraba en compañía de los dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, y otro hombre, quien quedó identificado como Jesús Rubio Castillo (22).

Los involucrados compartían un rato agradable; sin embargo, cuando llegó la hora de retirarse del lugar, los tres agresores sometieron a Edwin, con la finalidad de despojarlo de sus pertenencias.

Lo mataron para robarle sus zapatos

Al parecer, cuando Colina se resistió al robo, sus agresores enfurecieron y le propinaron varias heridas punzo penetrantes. El hombre herido cayó al suelo y los ladrones lo despojaron de sus zapatos.

Tras cometer el crimen, huyeron del sitio con rumbo desconocido.

Luego de que las autoridades desarrollaran el proceso de investigación, se logró la captura de los involucrados la parroquia San José, municipio Valencia, estado Carabobo.

Los implicados quedaron la orden del Ministerio Público.

