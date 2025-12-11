Delito

Estafadora usaba la IA para engañar y enamorar a mujeres: Fiscalía explica el sofisticado método

Creaba perfiles falsos en redes sociales

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 11:06 pm
Estafadora usaba la IA para engañar y enamorar a mujeres: Fiscalía explica el sofisticado método

Una mujer se hacía pasar por hombre mediante un convertidor de voz, con el cual "conquistaba" víctimas para luego robarle los vehículos a las mismas. 

Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en el Instagram del Ministerio Público (MP), donde precisó que la femenina fue detenida y quedó identificada como Deymar Daniela Urbano Aragot (26), quien operaba en la modalidad de "estafa amorosa o catfishing" con un alto nivel de elaboración.

“Se logró la aprehensión por caso de estafa continuada mediante un sofisticado método que involucraba suplantación de identidad y tecnología de inteligencia artificial (...) Creaba perfiles falsos en redes sociales haciéndose pasar por un hombre, y establecía relaciones afectivas o de confianza con las mujeres para luego solicitarles sus vehículos bajo diversos pretextos”, explicó. 

La detenida fue puesta a la orden de la Fiscalía 158 MP del Área Metropolitana de Caracas (AMC), que lleva el caso.

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
Internacionales
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Miércoles 10 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América