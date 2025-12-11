Menos de $15 para obsequios de "Santa Claus": accesorios y moda en este minorista estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

La búsqueda de regalos que se ajusten a los límites de presupuesto establecidos en los intercambios navideños se vuelve recurrente a medida que se acercan las festividades.

Target se posiciona como una de las tiendas preferidas por los consumidores que buscan artículos económicos y, a la vez, útiles o festivos para esta tradición.

Para facilitar la selección sin exceder la barrera de los $15 dólares, se ha identificado una variedad de productos disponibles en el minorista. Estos artículos abarcan distintas categorías, asegurando opciones para gustos variados y permitiendo cumplir con las reglas de los intercambios, que generalmente fijan un costo máximo.

Accesorios, moda y novedades

La lista de ofertas por menos de $15 incluye varias opciones de moda y accesorios. Entre ellas destacan:

Un reloj navideño de piel sintética de Olivia Pratt, disponible por $14.99.

Para los seguidores de la animación, se encuentra una camiseta roja de South Park para hombre con motivos festivos, también a $14.99, lo que representa un ahorro de $5.00 sobre su precio original.

En la categoría de joyería se encuentran alternativas elegantes como una pulsera navideña con cristal de Murano y Swarovski por $14.99, una oferta significativa dado que su precio original supera los $59.00.

Además, se ofrecen accesorios más pequeños como pendientes de reno con circonita cúbica, con precios que no superan los $14.99.

Para un obsequio práctico, está disponible un paquete de calcetines navideños (de 6 a 12 pares) por $13.99.

Dulces clásicos y artículos funcionales

Las opciones gastronómicas y dulces son un clásico que nunca falta en los intercambios. Target incluye en su inventario artículos populares de temporada. Entre ellos:

El chocolate oscuro con menta Ghirardelli Peppermint Bark se ofrece por $5.99.

También están disponibles bolsas grandes de M&M’s navideños de chocolate con leche a $11.29 y chocolates HERSHEY’S Santa en paquetes de seis unidades por $5.94.

Finalmente, el listado incluye un artículo funcional poco común: unas gafas antimareos para viajeros. Estas se ofrecen por $12.99, una alternativa diseñada para quienes sufren de náuseas en distintos medios de transporte.

