Horror en Texas: Hallan joven con discapacidad encerrada en una jaula para perros

Un terrible caso de abuso fue descubierto en Anson, Texas, luego de que un hombre confrontara a una madre de acogida al hallar a una joven con necesidades especiales encerrada en una jaula para perros.

La policía local intervino, retirando a la víctima del "entorno inseguro". La mujer enfrenta ahora cargos graves, incluyendo secuestro agravado, agresión y delitos relacionados con el abuso de una persona con discapacidad.

¿Cómo se descubrió el abuso en la vivienda de Texas?

El abuso se descubrió gracias a la acción de un vecino de Anson, Texas, que escuchó el llanto de la joven, quien pedía ayuda. El hombre confrontó a la madre de acogida de la vivienda al notar que la víctima estaba encerrada en una jaula para perros.

Tras el cuestionamiento a la dueña de casa, el vecino reportó el caso a la policía, lo que motivó la intervención de un oficial en la vivienda. La víctima es una niña con necesidades especiales.

¿Qué acciones tomaron las autoridades locales?

Un oficial acudió a la vivienda tras el reporte ciudadano. La policía local confirmó la situación de riesgo y actuó de inmediato.

La policía local informó que la víctima fue "retirada del entorno inseguro". La joven está recibiendo atención médica y se encuentra ahora en un lugar de protección.

¿Qué cargos enfrenta la madre de acogida?

La mujer, cuya identidad no fue revelada, está siendo acusada de graves delitos ante las autoridades de Texas. Los cargos incluyen secuestro agravado y agresión.

Además, enfrenta delitos relacionados con el abuso de una persona con discapacidad. La ley de Texas sanciona severamente este tipo de conducta.

