¿Compraste queso en Walmart o Target? Revisa tu cocina por este peligroso error de fábrica

La empresa Great Lakes Cheese Co. retiró del mercado más de 1.5 millones de bolsas de queso rallado tras detectar una posible contaminación con partículas de metal.

Esta situación llevó a que las autoridades federales monitorean bajo la clasificación de riesgo Clase II de la FDA según informa Telemundo.

Esta categoría indica que el consumo del producto puede generar consecuencias de salud temporales, por lo que la agencia insta a los consumidores a actuar con rapidez ante los productos distribuidos bajo marcas privadas de grandes cadenas como Walmart, Target y Aldi.

Estados afectados

El retiro abarca diversas presentaciones populares, incluyendo bolsas de mozzarella, mezclas de quesos italianos y preparados especiales para pizza que salieron de las líneas de producción en Ohio.

La distribución de estos lotes contaminados alcanzó puntos de venta específicos en Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Luisiana, Nebraska, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Texas, Utah, Washington y Puerto Rico.

Prevención

Como medida de seguridad importante, las autoridades recomiendan a cualquier persona que tenga estos paquetes en su hogar que no los consuma bajo ninguna circunstancia.

Lo correcto es desechar el producto inmediatamente o devolverlo al lugar de compra para solicitar un reembolso completo y eliminar cualquier riesgo sanitario.

