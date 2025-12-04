Alerta en Tampa Florida por escasez de agua ¡prepara tu tanque!

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Tampa ha tenido que adelantar la compra de agua a Tampa Bay Water antes de lo habitual debido a la baja disponibilidad en el río Hillsborough, su principal fuente de agua, en medio de condiciones secas que afectan toda la región y una creciente demanda.

Esta escasez al Distrito de Gestión del Agua del Suroeste de Florida a declarar una Fase I de Escasez que estará vigente hasta julio de 2026.

Condiciones y demanda que afectan el suministro

Según Sarah Burns, gerente de planificación hídrica del Departamento de Agua de Tampa, la poca lluvia registrada este año resultó en un déficit de 33 cm en las reservas naturales:

"Nos encontramos en una situación interesante. Este verano tuvimos mucha menos lluvia de lo habitual", detalló.

Además, el crecimiento poblacional y la expansión urbanística, con sistemas automáticos de riego que aumentan el consumo, han contribuido a la alta demanda que actualmente es de 83 millones de galones diarios.

Acciones y recomendaciones para los residentes

Para compensar la falta de agua en el río, la ciudad está comprando diariamente 10 millones de galones adicionales a Tampa Bay Water, una acción que normalmente no se había requerido hasta pasados ​​marzo o abril.

Como medida para todos los usuarios, Tampa Bay Water recomienda conservar agua utilizando sistemas de riego solo en días designados para revisar y posibles fugas en las viviendas.

Brandon Moore, gerente de comunicaciones de Tampa Bay Water, aconseja:

"Si revisa si tiene fugas, puede ahorrar unos 200 galones al día si las repara. Tome duchas más cortas y use lavadoras solo cuando estén llenas".

Los residentes observarán una carga adicional en sus facturas de agua que dependerá del volumen comprado y del consumo individual, aunque el departamento estima que este aumento promedio será menor a cinco dólares mensuales.

