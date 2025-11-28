Nueva York vivirá un invierno único: sepa de qué se trata la sequía de nieve

Suscríbete a nuestros canales

Los pronósticos meteorológicos para Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut anticipan una temporada invernal marcada por el fenómeno de La Niña, el cual desviará las principales tormentas hacia los Grandes Lagos y dejará a la costa este con un clima más seco y cálido de lo habitual.

Los expertos estiman que la temperatura promedio rondará los 39,2 grados F y que los días bajo cero se reducirán a un rango de entre 86 y 104 F, una cifra notablemente inferior a los 64 días gélidos registrados el año pasado.

Niveles de nieve

Como consecuencia, la acumulación de nieve en la zona metropolitana se mantendrá muy por debajo del promedio histórico de 76 cm, continuando la tendencia de escasez reciente donde la ciudad apenas registró 30 cm, a menos que una tormenta costera con vientos del noreste altere el patrón actual.

A pesar de las proyecciones moderadas para la ciudad, el escenario cambia drásticamente en el norte de Nueva York, Vermont y el oeste de Massachusetts según detalla El Universo.

Los pronósticos indican acumulaciones en estas zonas que podrían superar los 2,5 metros de nieve. El climatólogo David Robinson advierte que la variación de un solo grado en la temperatura constituye un factor importante que define la diferencia entre lluvia y nieve, lo que añade volatilidad al clima regional.

Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda monitorear los reportes constantemente, ya que la inestabilidad de los vientos polares y el deshielo ártico pueden modificar las condiciones con solo una o dos semanas de antelación, desafiando las previsiones estacionales.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube