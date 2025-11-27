Sube el precio para enviar paquetes en EEUU: conoce la fecha, precios y servicios afectados

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Postal de EEUU (USPS) notificó a sus clientes un próximo ajuste en las tarifas de sus servicios de envío.

De acuerdo con Marca US, la medida afectará directamente a millones de consumidores, comerciantes y a la creciente industria del comercio electrónico.

Las nuevas tarifas buscan mantener el equilibrio operativo de la agencia ante el aumento de la demanda y los costos de infraestructura, como parte de su plan de modernización en curso.

¿Cuándo entrarán en vigencia?

A partir del 18 de enero de 2026, la subida se concentrará exclusivamente en los Servicios de Envío (Shipping Services), que son las opciones utilizadas para mandar paquetes tanto dentro como fuera del país.

Esto significa que los envíos más comunes de correspondencia, como las cartas y postales, mantendrán su precio actual.

El incremento, aunque parece moderado en porcentaje, tendrá un impacto acumulado para quienes dependen del USPS para sus operaciones comerciales o envíos personales recurrentes, obligando a los usuarios a recalcular sus presupuestos y estrategias logísticas.

Los servicios de paquetería afectados

La medida se aplicará a los servicios de paquetería más populares. Los usuarios deberán prepararse para los siguientes aumentos aproximados a partir de la segunda quincena de enero de 2026:

Ground Advantage | 7.8 %

Priority Mail | 6.6 %

Parcel Select | 6.0 %

Priority Mail Express | 5.1 %

¿A quiénes afectan los nuevos precios?

Este ajuste tarifario impactará a dos grupos principales de usuarios:

Consumidores

Los envíos de regalos, paquetes a familiares, devoluciones de compras o artículos en línea tendrán un costo más alto a partir de la fecha indicada.

Quienes utilicen con frecuencia servicios acelerados como Priority Mail notarán el cambio más rápidamente.

Pequeños negocios y vendedores en línea

Las empresas que utilizan el USPS para entregar sus productos sentirán el impacto en sus costos de operación y en sus márgenes de ganancia.

Será crucial que los vendedores evalúen si deben absorber el incremento para mantener precios competitivos o si deben ajustar las tarifas de envío para el cliente final.

Pasos para prepararse ante el alza de precios

Para mitigar el efecto de las nuevas tarifas, la agencia recomienda a los usuarios y comerciantes tomar ciertas precauciones:

Si tienes paquetes planeados para inicios de 2026, considera enviarlos durante la primera quincena de enero o incluso antes.

Si eres vendedor, es esencial revisar las políticas de envío y actualizar los costos antes del 18 de enero para evitar pérdidas.

Siempre es recomendable calcular los costos por peso y destino, y comparar las tarifas y tiempos de entrega entre distintas empresas de mensajería privada para optimizar los gastos.

