Cirugías a bajo costo en Caracas: esta clínica ofrece precios que van desde los 450 dólares

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de intervenciones quirúrgicas a bajo costo se llevará a cabo en la ciudad de Caracas.

El costo de estas jornadas quirúrgicas van desde los 450 dólares en adelante y abarcan diferentes patologías.

Cirugías a bajo costo en Caracas

Se trata del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), el cual ofrecerá estas jornadas quirúrgicas periódicas en aras de que los pacientes se puedan realizar sus intervenciones quirúrgicas a bajo costo.

Cabe destacar que para realizarse una intervención quirúrgica en el GMSP no es necesario poseer seguro médico, ya que estas jornadas están dirigidas a los pacientes que lo requieren.

¿Cuáles son los costos y cirugías disponibles?

De acuerdo con el gerente de comercialización y mercadeo del GMSP, Arturo González, “Nuestra misión es derribar barreras para que las intervenciones médicas necesarias sean una realidad para un mayor número de personas”.

Entre las intervenciones disponibles se encuentran:

Oftalmología:

Corrección de Cataratas ($1.000 por cada ojo)

Colocación de Inyección Intravítrea ($800)

Blefaroplastia ($1.000)

Corrección de Pared Abdominal:

Hernias de adultos y pediátricos ($1.150)

Urología:

Prostatectomía Abierta Benigna ($2.500)

Vasectomía ($450)

Incontinencia urinaria ($2.000)

Otras Especialidades:

Liberación del Túnel Carpiano ($1.500)

Colocación de Implante Dental ($800)

Patologías Frecuentes:

Colecistectomía Laparoscópica: Extracción mínimamente invasiva de la vesícula biliar, indicada para tratar pólipos, colecistitis y cálculos biliares que generan dolor y problemas digestivos.

Histerectomía Abierta: Dirigida a mujeres con miomatosis o fibromatosis uterina sintomática. El procedimiento busca solucionar sangrados irregulares, dolor y otros síntomas, y puede ser total o parcial según el caso.

¿Cómo inscribirse en estas jornadas?

Los interesados en apartar su cupo para alguna de estas cirugías médicas, puede comunicarse a través de los siguientes canales de atención:

Teléfono: (0500) CUIDATE 2843283/ (0212) 9176200

WhatsApp: (0414/0424/0412/0422) CLINICA 2546422

Una vez inscritos en la jornada, el paciente deberá asistir a la consulta de selección previa al procedimiento, donde se les evaluará e indicarán los pasos siguientes que incluyen exámenes preoperatorios, todos incluidos en el costo publicado.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube