Bono de Aranceles en EEUU: revisa si calificas para los $2,000 y la fecha de pago

El presidente Trump anunció la distribución de cheques de asignación de 2000 dólares financiados por los ingresos provenientes de los aranceles impuestos a productos importados de países como China, México y Canadá.

La iniciativa busca proteger industrias clave estadounidenses y al mismo tiempo proporcionar subsidios directos a familias de ingresos bajos y medios.

Cuándo se efectuarían los pagos

El presidente Trump anunció que a partir de mediados de 2026 comenzará la distribución de cheques de asignación de 2000 dólares.

En su propia plataforma de redes sociales Truth Social, Donal Trump publicó el 17 de noviembre:

¡Quienes se oponen a los aranceles son unos idiotas! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, con una inflación casi nula y un precio bursátil récord. Los planes de jubilación 401k son los más altos de la historia. Estamos recibiendo billones de dólares y pronto empezaremos a pagar nuestra enorme deuda de 37 billones de dólares. Inversión récord en EEUU, plantas y fábricas en construcción por todas partes. Se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas de altos ingresos!) a todos.

Por su parte, James Blair, asistente del jefe de gabinete de la Casa Blanca expresó al respecto:

"Haremos todo lo posible para encontrar formas que no requieran la aprobación del Congreso, porque nos preocupa que el Congreso los detenga. Pero la ley es la ley. Creo que el resultado más probable es que esto requiera legislación del Congreso."

Falta de ingresos por aranceles y problemas matemáticos

Aunque la promesa política es atractiva, la Oficina de Presupuesto del Congreso señala que los ingresos por aranceles podrían no ser suficientes para cubrir los pagos previstos, estimándose un déficit enorme si se pretende pagar 2000 dólares a todos los elegibles.

Otros expertos alertan sobre la ineficiencia y el posible incremento inflacionario derivado del plan, ya que los aranceles representan un impuesto indirecto a los consumidores que que ya ha sido pagado y que posteriormente luego se intentará devolver parcialmente. Algunos problemas matemáticos de la propuesta de Trump, serian los siguientes:

Fondos requeridos estimados : 600 mil millones de dólares (suponiendo que 200 millones de 300 millones de personas son elegibles)

: 600 mil millones de dólares (suponiendo que 200 millones de 300 millones de personas son elegibles) Ingresos arancelarios del año actual : aproximadamente 360 mil millones de dólares (30 mil millones de dólares al mes × 12)

: aproximadamente 360 mil millones de dólares (30 mil millones de dólares al mes × 12) Falta de fondos : al menos 240 mil millones de dólares, si se excluyen otras necesidades de gasto gubernamental, la falta es aún mayor.

: al menos 240 mil millones de dólares, si se excluyen otras necesidades de gasto gubernamental, la falta es aún mayor. Datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso con 10 años pronóstico: 3.3 billones de dólares (promedio de 330 mil millones de dólares por año)

En caso de aprobarse la medida, las personas elegidas todavía no están definidas con precisión, pero todas las fuentes coinciden en que serán hogares de ingresos bajos y medios.

