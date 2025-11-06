¡Oportunidad de oro! Chicago activa el fondo de ayuda y entrega cheques de $500 a vendedores ambulantes

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de vendedores ambulantes de Chicago se encuentra bajo presión debido a los recientes operativos de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), conocidos como 'Midway Blitz'.

Arrestos, familias separadas y la pérdida de ingresos son algunas de las consecuencias que enfrentan los vendedores, uno de los sectores más vulnerables.

Ante esta situación, la Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago (SVAC) creó un fondo de apoyo. Actualmente, logró recaudar $300 mil dólares destinados a ayudar a las familias afectadas por las detenciones.

¿Cómo recibirán los vendedores ambulantes la ayuda financiera?

Juan Gama, representante de la asociación, informó que el fondo será distribuido de manera equitativa. "Tenemos 600 aplicaciones en las que queremos ser justos con todos y les vamos a repartir parejo un cheque de 500 dólares a cada vendedor ambulante”, declaró.

El requisito principal para recibir la ayuda es simple: ser vendedor ambulante. Los interesados deben completar una solicitud disponible en la página oficial del Fondo de Apoyo para Vendedores Ambulantes.

¿Todavía quedan fondos disponibles para solicitar?

La SVAC comenzó a entregar los primeros cheques el pasado domingo 2 de noviembre, con Daniela Valladares y Salvador Salas entre los beneficiarios. Aunque la ayuda de $500 dólares es un alivio temporal, es vital para subsistir.

La Asociación de Vendedores Ambulantes reiteró que, tras la primera entrega, todavía quedarán fondos disponibles. Por ello, invitan a los vendedores que aún no han aplicado a llenar su solicitud en línea para ser considerados.

