Seguro Social de EEUU pagará hasta $5 mil este 12 de noviembre: conoce si tu cheque está en esta ronda de jubilados

La Administración de la Seguridad Social (SSA) iniciará la primera ronda de pagos para aquellos jubilados que comenzaron a recibir beneficios después de mayo de 1997, el próximo miércoles 12 de noviembre.

En esta fecha, los pagos alcanzarán sumas que pueden llegar hasta los $5,108 dólares, según el cronograma oficial.

Los cheques se entregarán en tres rondas este mes, que dependen del día de nacimiento del beneficiario.

Cronograma de pagos y montos asignados

Los pagos para los jubilados se dividen según la fecha de nacimiento: la primera ronda será el 12 de noviembre para las personas nacidas entre el 1 y el 10, seguida por una segunda y tercera ronda los días 19 y 26 de noviembre para quienes nacieron entre los días 11 y 20 y entre los días 21 y 31, respectivamente.

Los montos recibidos varían en función de la edad de retiro. Quienes se jubilaron a los 62 años recibirán $2,000 dólares, ya que este beneficio sufre una reducción del 30% por retiro anticipado. Los jubilados que comenzaron su retiro a los 65 años acceden a $3,000 dólares, y aquellos que esperan hasta los 70 años para jubilarse percibirán la mayor suma, que puede alcanzar hasta $5,108 dólares mensuales.

Leland Dudek, comisionado interino de la Administración de la Seguridad Social (SSA), este año ha sido enfático en que trabajará para que los cheques lleguen a tiempo:

"Como comisionado interino de la SSA, continuaré asegurando que los pagos del Seguro Social se procesen y entreguen a tiempo a los beneficiarios, a pesar de los desafíos actuales", expresó Dudek.

Detalles adicionales en el programa de pagos

Esta estructura de pagos también incluye a beneficiarios del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y se aplica a todas las personas que comenzaron a recibir pagos después de mayo de 1997. Los jubilados que comenzaron antes de esa fecha tuvieron fechas distintas para recibir sus pagos mensuales, que se realizaron el 3 de noviembre de este año.

