Excongresista Aida Merlano recibe su sentencia: estuvo detenida en Venezuela por mas de tres años

La justicia colombiana condenó este viernes 5 de diciembre, a la excongresista Aida Merlano, por haberse fugado, lanzándose por una soga desde un consultorio odontológico del norte de Bogotá, en octubre de 2019.

Merlano fue condenada a 42 meses de prisión (3 años y 5 meses) por la fuga que protagonizó en 2019 al escapar por una soga desde un consultorio en Bogotá. La jueza negó casa por cárcel por riesgo de fuga. La excongresista ya tenía otras condenas vigentes.

Fue capturada en Maracaibo a los tres meses de fugarse

Tras lograr huir de la justicia, se volvió a saber de Merlano el 27 de enero de 2020, cuando fue arrestada en Maracaibo (Venezuela), país al que entró con documentación falsa y de donde fue deportada el 10 de marzo de 2023.

Para la Fiscalía, Merlano «actuó premeditadamente y sabía que recibiría apoyo para concretar la fuga».

Merlano está privada de la libertad en una sede militar del departamento caribeño del Atlántico y cumple una condena por otros hechos.

La exparlamentaria barranquillera fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y su investidura como senadora para el periodo 2018-2022 fue anulada en septiembre de 2018 por el Consejo de Estado, tras superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de las campañas electorales.

EFE

