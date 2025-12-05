Chicago activa prohibición invernal de estacionamiento: multas, zonas afectadas y acumulación de nieve

Suscríbete a nuestros canales

Chicago inició el 1º de diciembre una de sus medidas más estrictas para enfrentar el invierno: la prohibición de estacionar por las noches en calles y avenidas principales hasta el 1º de abril de 2026.

La regulación opera cada año, pero en esta ocasión entra en vigor tras intensas nevadas que ya complican la movilidad en varios barrios.

Las autoridades buscan garantizar el paso seguro de ambulancias, autobuses y quitanieves en los sectores estratégicos del trazado urbano.

La norma impide dejar vehículos estacionados entre las 3 y las 7 de la mañana en 107 millas (172 kilómetros) de arterias señalizadas.

El Departamento de Servicios de Calles y Saneamiento instaló carteles permanentes y repartió avisos en los autos para alertar a los conductores días antes de que comenzara la restricción. Pese al despliegue informativo, el gobierno municipal advirtió que no habrá excepciones.

Multas en Chicago: cuánto pagarán los conductores este invierno

Quienes violen la prohibición enfrentarán sanciones inmediatas. La ciudad cobra una tarifa mínima de remolque de 150 dólares, una multa de 60 dólares y un cargo de almacenamiento de 25 dólares por día.

Los vehículos retirados serán trasladados a dos depósitos: 10301 S. Doty Ave. y 701 N. Sacramento Ave.

Además, Chicago mantiene una segunda restricción complementaria que puede activarse en cualquier momento del año siempre que se acumulen al menos dos pulgadas de nieve.

Aunque se aplica en situaciones excepcionales, abarca unos 800 kilómetros de calles adicionales. Si un auto permanece estacionado en esas zonas durante una nevada, también puede ser multado o removido.

Chicago ya registra fuertes acumulaciones de nieve: valores por barrio

La entrada en vigor de la normativa coincide con importantes acumulaciones registradas después de un temporal reciente.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional citados por NBC, varios sectores de la ciudad superaron las siete pulgadas (17,7 centímetros).

O’Hare encabezó los valores con 8,7 pulgadas (22,1 cm), mientras que Midway registró 7,2 pulgadas (18,2 cm).

En otros barrios, Edgewater alcanzó siete pulgadas, Mount Greenwood llegó a 7,8 y West Ridge reportó 7,5. En los suburbios, las acumulaciones fueron aún mayores: Barrington Hills registró 11,1 pulgadas (28,2 cm), Mount Prospect tuvo 11 pulgadas (27,9 cm), Palatine sumó 10,4 y Rolling Meadows 10,8.

Las autoridades recalcaron que ambas restricciones buscan evitar colapsos viales como los de 1967 y 1979, cuando tormentas extraordinarias paralizaron la ciudad.

