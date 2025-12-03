Chicago ofrece vacunas gratuitas sin importar tu estatus migratorio: aquí las dosis disponibles

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) anunció que continúa disponible el ofrecimiento de vacunas gratuitas para residentes de todas las edades en cuatro sucursales.

El programa busca garantizar que todas las familias puedan recibir inmunizaciones sin importar su situación económica, su seguro médico o su estatus migratorio. La iniciativa cubre el esquema infantil de rutina y las vacunas contra la COVID-19 e influenza de la temporada 2025-2026.

¿Quiénes son elegibles para las vacunas gratuitas?

El CDPH continúa ampliando el acceso a vacunas gratuitas para niños, jóvenes y adultos en Chicago. Los servicios están diseñados especialmente para quienes no cuentan con seguro médico o tienen cobertura insuficiente.

Las clínicas atienden a beneficiarios de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). Las vacunas cubren el esquema infantil de rutina, y están disponibles para niños de 0 a 18 años cuyos padres o tutores no puedan pagar.

¿Qué tipos de vacunas están disponibles en las clínicas?

Las clínicas de vacunación del CDPH ofrecen inmunizaciones esenciales para la temporada de enfermedades respiratorias. El vocero del departamento, Hernán Fratto, explicó que se ofrecen dos tipos de vacunas.

“Ofrecemos dos tipos de vacunas: la de la gripe o influenza, que todas las personas de seis meses en adelante deberían recibir cada año, y la vacuna contra el COVID”, explicó Fratto.

El CDPH anticipa que las vacunas actualizadas contra la COVID-19 e influenza 2025-2026 están ya disponibles en las clínicas públicas.

¿Se necesitan documentos o seguro médico?

No, la característica clave del programa es el acceso sin restricciones y la no solicitud de documentos. Hernán Fratto destacó que la ciudad cuenta con cuatro clínicas que ofrecen vacunas gratuitas para toda la comunidad.

Fratto subrayó que ni el seguro médico ni el estatus migratorio son un requisito. “Aquí nadie tiene que presentar seguro médico ni ningún documento para vacunarse”, aseguró el portavoz del CDPH.

¿Qué acciones adicionales implementa el CDPH?

El CDPH también está implementando acciones específicas para acercar los servicios de vacunación a las comunidades con menor cobertura o mayor vulnerabilidad en Chicago y los suburbios. El objetivo es asegurar que nadie se quede sin vacunas.

“Estamos dando vacunas gratuitas y sin ningún tipo de fila, pero además tenemos eventos de vacunación en distintos puntos de la ciudad”, señaló Fratto. Invitó a niños, adultos y a todas las personas que quieren estar más seguras.

