¡Aprende inglés gratis! Embajada de EEUU ofrece beca en México: conoce los requisitos de postulación

Suscríbete a nuestros canales

La Embajada de Estados Unidos en México abrió una convocatoria para que jóvenes estudiantes y buscadores de empleo obtengan una beca completa para aprender inglés y habilidades laborales.

La Beca English Access está dirigida a jóvenes de 18 a 22 años de regiones específicas del país. Los interesados deben inscribirse antes del 14 de abril y cumplir con requisitos de motivación y compromiso.

¿En qué consiste la Beca English Access para jóvenes?

La Beca English Access es una oportunidad educativa financiada por la Embajada de EEUU en México. El programa ofrece a los estudiantes la posibilidad de aprender inglés, desarrollar habilidades laborales del siglo XXI y explorar la cultura americana en sus propias ciudades.

La duración del curso tiene pautado comenzar desde el 13 de enero de 2026 hasta el 1 de julio de 2027, para quienes pasen el proceso de selección.

Los jóvenes podrán adquirir conocimientos esenciales para conseguir un mejor trabajo y convertirse en un ciudadano global. Además, recibirán una certificación con validez ante la SEP por 360 horas.

¿Quiénes pueden aplicar al curso de inglés de la Embajada?

La convocatoria está abierta a estudiantes o buscadores de empleo brillantes y talentosos de 18 a 22 años. Pero la oportunidad se limita a ciertas regiones del país, buscan a 40 estudiantes.

La Embajada escribió en redes sociales: “¡Buscamos a 40 estudiantes de Oaxaca, San Cristóbal, Veracruz y Villahermosa!”.

¿Qué beneficios adicionales ofrece el programa?

Además de la capacitación en inglés, el programa ofrece beneficios significativos que preparan a los jóvenes para el futuro laboral y cultural. Los estudiantes aprenderán a utilizar Inteligencia Artificial (IA), se prepararán para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y celebrarán America250 explorando la cultura americana.

Al finalizar, los participantes recibirán una puntuación oficial del examen TOEFL para usar en su búsqueda de empleo. También obtendrán un certificado de finalización de la Embajada de los EEUU.

¿Qué documentos necesitas para inscribirte?

Los interesados deben inscribirse antes del 14 de abril y presentar varios requisitos. Necesitan una copia de su identificación oficial con fotografía (nacional o escolar) y sus registros escolares más recientes.

Los solicitantes deben incluir una declaración escrita explicando por qué desean unirse al programa. También se requiere un video de un minuto en español donde se presenten y digan por qué deberían ser seleccionados. El requisito más importante es el compromiso a asistir a todas las clases.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube