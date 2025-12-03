Cheques de estímulo EEUU: los estados que realizarán pagos directos antes de fin de año

Suscríbete a nuestros canales

Millones de personas en Estados Unidos están sintiendo un alivio financiero, ya que varios gobiernos estatales han puesto en marcha programas de reembolsos y créditos fiscales directos.

A diferencia de los pagos federales que ya han llegado a su fin, algunos estados están distribuyendo activamente dinero extra a sus contribuyentes.

Estos cheques y depósitos tienen como objetivo mitigar el impacto de la inflación y brindar un respiro significativo antes de que termine el año 2025.

Los residentes que cumplan con ciertos requisitos en estados como Nueva York, California y Alaska verán cómo sus finanzas reciben un impulso directo.

California y Nueva York: liderando los cheques de estímulo

Nueva York brilla con sus iniciativas de apoyo dirigidas a los contribuyentes que presentaron sus impuestos sobre la renta de 2023.

El estado está ofreciendo un Reembolso por Inflación y el Crédito STAR, que ayuda a aliviar la carga del impuesto escolar. Los montos de los pagos varían según el estado civil y los ingresos:

Reembolso por Inflación: Las personas con ingresos ajustados brutos de hasta $75,000 pueden recibir hasta $200, mientras que las parejas que declaran conjuntamente y ganan hasta $150.000 pueden calificar para hasta $400.

La distribución de los cheques comenzó en la segunda mitad de 2025 y sigue llegando automáticamente a quienes son elegibles y presentaron su declaración de impuestos.

Por otro lado, California está promoviendo programas que benefician a las familias de bajos ingresos, como el programa Sacramento Family First (FFESP).

Los residentes que cumplen con los requisitos en áreas específicas, como Sacramento, pueden recibir hasta $725 por familia, dependiendo del tamaño del hogar y los ingresos totales.

El estado ha implementado un proceso de solicitud para asegurarse de que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

Alaska: El Dividendo Anual del Fondo Permanente (PFD)

Alaska tiene uno de los programas de pago directo más reconocidos: el Dividendo del Fondo Permanente (PFD).

Este programa ofrece un pago anual a los residentes como compensación por el uso de los recursos naturales del estado.

Aunque no es un cheque de estímulo típico, actúa como un pago directo y recurrente para la población.

Monto y elegibilidad: Los residentes que han vivido en Alaska durante un año completo y se han inscrito en el programa pueden recibir un pago que se estima en alrededor de $1.702 por persona.

Estos pagos, que generalmente se distribuyen en otoño, inyectan una cantidad significativa de dinero en las manos de miles de familias.

¿Cómo comprobar el pago de los cheques de estímulo y evitar fraudes?

El IRS (Servicio de Impuestos Internos) no se encarga de los pagos de estímulo estatales; cada estado tiene su propio programa.

Por eso, es importante que los residentes revisen los sitios web oficiales de los departamentos de impuestos o finanzas de su estado para verificar su elegibilidad y el estado de su pago.

Recuerda que, las autoridades aconsejan estar siempre alerta ante posibles fraudes. Nunca comparta información personal o bancaria a través de llamadas o mensajes no solicitados que prometan pagos rápidos.

Generalmente, los estados envían los pagos automáticamente a quienes cumplen con los requisitos de sus declaraciones de impuestos anteriores.

