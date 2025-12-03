Zoom activa casillero solidario gratis por Navidad: estos son los artículos que puedes donar

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de envíos Zoom ha anunciado la activación de su Casillero Solidario gratuito durante el mes de diciembre, bajo el lema "Tu generosidad es la mejor ruta".

Esta iniciativa busca facilitar a la ciudadanía la donación de artículos esenciales para extender una cadena de ayuda durante la temporada navideña.

Campaña solidaria

El programa de responsabilidad social de Zoom se enfoca en la recolección y distribución de artículos de primera necesidad para comunidades vulnerables.

La empresa invita a donar los siguientes rubros:

Juguetes

Alimentos no perecederos

Productos de uso personal

Artículos para bebés

Las donaciones, deberán ser depositados en los puntos de recolección antes del 19 de diciembre.

Puntos de Recolección

Los donantes podrán depositar sus paquetes en los canales regulares de atención al público de Zoom, en el Casillero Solidario CCS 388706.

Se recibirán en todas las Agencias y Agentes Autorizados de Zoom a nivel nacional.

La empresa invita a la población a convertir su generosidad en un acto de solidaridad y paz en esta época decembrina, garantizando que el aporte llegue a quienes más lo necesitan.

