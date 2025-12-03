Carolina del Norte implementa nuevas leyes en diciembre: conoce la agenda legislativa

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de nuevas leyes entraron en vigor este 1 de diciembre en Carolina del Norte, marcando cambios significativos en materia de seguridad, justicia y tránsito.

Entre las medidas más destacadas se encuentran la Ley Iryna, que endurece las condiciones para la libertad bajo fianza en delitos violentos, y la HB-193, que permite el porte de armas ocultas en escuelas privadas.

¿Cómo cambia la Ley Iryna la libertad bajo fianza?

La Ley Iryna fue propuesta luego del ataque contra la joven Iryna Zarutska en un vagón del tren en Charlotte, y modifica drásticamente el proceso de libertad bajo fianza. La nueva ley establece que las personas acusadas de delitos violentos ya no pueden ser liberadas solo con promesa de comparecer.

Ahora, los acusados requieren fianza asegurada o arresto domiciliario con monitoreo. Además, si tienen historial reciente de haber estado hospitalizados o retenidos por tratamientos de salud mental, deben ser evaluados y retenidos en custodia hasta que se cumplan ciertas condiciones.

¿Qué modificaciones entran en vigor sobre porte de armas?

La HB-193 trae dos cambios relevantes en seguridad. Una sección permite que personas con permiso válido puedan portar armas de forma oculta en escuelas privadas, e incluso durante los servicios religiosos en escuelas que están dentro de las iglesias. Antes, era considerado una felonía.

Bajo otra sección de la HB-193, se amplían los funcionarios protegidos contra agresiones y amenazas, incluyendo cargos ejecutivos, jueces y fiscales. La ley indica que agredir o amenazar a estos funcionarios será considerado una felonía, con penas más altas si involucra un arma letal.

¿Qué nuevos delitos son considerados felonías?

La Ley de Seguridad Pública de 2025 incrementa las penas por varias conductas que antes eran consideradas delitos menores o con penas más leves. Ahora, serán consideradas felonías actos como exponer a menores a drogas, violencia doméstica repetida, hurto de correo o robo de tarjetas de regalo.

La medida permite que múltiples sentencias se cumplan consecutivamente en lugar de forma concurrente, aumentando el tiempo en prisión para quien las cometa. Además, establece un límite de siete años para presentar una moción post-condena.

¿Cuáles son los cambios en tránsito y requisitos de SNAP?

También entraron en vigor nuevas leyes de tránsito. La SB391 prohíbe a camiones pesados (de más de 26,001 lb) usar el carril izquierdo en autopistas de más de seis carriles. Por su parte, la HB 864 prohíbe conducir demasiado lento en el carril izquierdo, estableciendo velocidades mínimas señalizadas.

En cuanto a beneficios sociales, la nueva ley extiende los requisitos de trabajo/voluntariado para mantener los beneficios SNAP a personas de 55 a 64 años y a padres sin niños menores de 14 años. Estos grupos deberán trabajar o capacitarse al menos 80 horas al mes.

