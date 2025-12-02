Chase paga $750 a nuevos clientes: Requisitos para cobrar el bono sin fecha límite

Suscríbete a nuestros canales

Chase Bank lanzó una agresiva estrategia de captación de clientes comerciales mediante su tarjeta Ink Business Unlimited, la cual otorga un bono de $750 en efectivo tras acumular un gasto de $6 000 en los primeros 90 días.

Esta herramienta financiera destaca por operar sin cuota anual y ofrecer una tasa de interés del 0 % durante el primer año según informa El Universo.

Este es un beneficio importante para emprendedores que buscan liquidez sin costos inmediatos, aunque posteriormente la tasa variable oscilará entre el 16.99 % y el 24.99 %.

Además, el sistema permite solicitar tarjetas adicionales para empleados sin costo alguno, acelerando así la acumulación de recompensas del 1.5 % por cada dólar invertido, cuyos puntos son canjeables por viajes o dinero y nunca caducan mientras la cuenta permanezca operativa.

Ofertas para clientes

Paralelamente, la entidad financiera mantiene vigente una oferta escalonada para su cuenta Chase Private Client Checking hasta el 21 de enero de 2026, diseñada para premiar el ahorro de alto volumen con bonificaciones que alcanzan los $3 000.

Para acceder a este beneficio máximo, los usuarios deben depositar $500 000 o más, aunque existen tramos intermedios que otorgan $2 000 y $1 000 por ingresos desde $150 000, gestionados directamente con un asesor bancario.

Estas iniciativas surgen en un contexto competitivo donde la banca tradicional busca fidelizar capital ofreciendo flexibilidad total en el uso de puntos y penalizando únicamente el cierre prematuro o el uso indebido de los productos financieros.

