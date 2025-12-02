IRS ya no enviará tu reembolso de impuestos desde el 2026: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) activó, desde el pasado 1 de octubre, una nueva estrategia de modernización fiscal bajo la Orden Ejecutiva 14247 para los reembolsos.

Esta orden establece la transición definitiva hacia los pagos electrónicos para todos los contribuyentes en Estados Unidos.

Orden

Para la próxima temporada de impuestos de 2025, la agencia exige que ciudadanos y extranjeros proporcionen sus datos de Depósito Directo al momento de realizar su declaración, eliminando la dependencia de los cheques físicos.

Según El Cronista, esta medida busca optimizar el procesamiento de millones de transacciones y aumentar la seguridad financiera.

Por ello, quienes ignoren este requisito resultará en un obstáculo importante para quienes esperan su dinero con rapidez.

Retrasos

El incumplimiento de esta normativa acarreará consecuencias inmediatas en los tiempos de espera: el IRS advirtió que la emisión de reembolsos en papel sufrirá una demora automática de al menos seis semanas.

Si bien la agencia contempla excepciones para personas sin cuentas bancarias, la entidad enviará cartas específicas para solicitar la información digital o explicar el proceso de exención.

Ante este escenario, la administración tributaria publicará directrices detalladas antes de la temporada de 2026, instando a los usuarios a actualizar sus métodos de cobro para asegurar la liquidez de sus devoluciones sin contratiempos.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube