¡Árboles de Navidad gratis! La ciudad de Florida que ayuda a familias vulnerables: conoce cuándo y dónde se realizará la entrega

En un esfuerzo por aliviar la carga de los gastos navideños y fomentar la eficiencia energética, la compañía Florida Power & Light (FPL), en colaboración con los Boys & Girls Clubs de Miami-Dade, está regalando árboles de Navidad de cinco pies y luces LED de bajo consumo a familias locales.

Esta iniciativa, que celebra el espíritu comunitario, brinda a los residentes una manera de adornar sus hogares de forma brillante y económica durante las fiestas.

La noticia, que se puede consultar en el diario El Nuevo Herald y en comunicados de prensa de FPL, resalta que la distribución tiene un límite: solo hay 200 árboles disponibles, y se entregarán por orden de llegada.

Esto significa que actuar rápido es clave para las familias que desean aprovechar este regalo.

¿Cómo conseguir tu árbol de navidad gratuito en Florida?

El evento de entrega se llevará a cabo en un lugar clave de Miami-Dade. Aquellos interesados deben dirigirse al Hank Kline Club de Boys & Girls Clubs of Miami-Dade, que se encuentra en 2805 SW 32nd Ave., Miami, FL 33133.

¿Cuándo?: Martes, 2 de diciembre de 2025.

Horario de Distribución: De 5 p.m. a 7 p.m.

Apertura de la fila: La organización sugiere llegar con un poco de anticipación, ya que la fila comienza a formarse a las 4 p.m. (según reportes de La Familia de Broward).

Además de llevarse un árbol de Navidad y luces LED, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con expertos en energía de FPL.

Estos profesionales compartirán consejos prácticos y recursos útiles para ayudar a los clientes a mantener sus facturas de servicios públicos lo más bajas posible durante toda la temporada, promoviendo cambios sencillos en el hogar para mejorar la eficiencia energética.

