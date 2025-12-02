Navidad 2025 en Los Ángeles: la guía de los mejores eventos y atracciones para celebrar

Suscríbete a nuestros canales

La época decembrina es, sin duda, una de las más vistosas y acontecidas en Estados Unidos (EEUU), en el caso de Los Ángeles, California, los residentes y visitantes tienen un gran abanico de actividades y eventos entre los que elegir para disfrutarlo al máximo.

Eventos con fecha fija

70º Desfile Anual de Navidad de Compton: tendrá lugar el 13 de diciembre de 2025, de 11.00 am a 01:00 de la tarde.

Regresa este año con gran expectación para celebrar el espíritu y la comunidad de Compton, el desfile comenzará en la esquina de Compton Blvd y Bullis Rd, serpenteará por la ciudad y concluirá en Alameda Street.

Promete una vibrante alineación de carrozas, artistas y participantes locales para todo público y de acceso gratuito.

Desfile Anual de Barcos Navideños de Marina del Rey (Marina del Rey Annual Holiday Boat Parade): con docenas de Papás Noel capitaneando yates, lanchas motoras y otros medios de transporte acuáticos, no sólo el trineo habitual.

Sábado, 13 de diciembre de 2025, con espectáculo de luces 5:45 pm / 6:00 pm. El desfile comienza a las 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

La visualización el desfile es gratuita, otras actividades son pagas, pero accesibles.

Winter Fest OC: en su 11 aniversario, desde este 28 de noviembre al 4 de enero de 2026.

La pista de patinaje sobre hielo al aire libre más grande de la región, de una zona de juegos de nieve de 2.000 metros cuadrados y de un tobogán tubular de hielo de 45 metros.

Con espectáculo de luces navideñas con más de 2 millones de luces sincronizadas y el carnaval ampliado, con una sección exclusiva para niños.

Actividades de gran interés

Pistas de hielo al aire libre en SoCal: contando con la pista de hielo más grande de Los Ángeles, situada justo enfrente del Crypto.com Arena, una pista junto a un acantilado en Palos Verdes, o incluso con una experiencia única frente al mar.

- Pista de Hielo Navideña de Pershing Square (Downtown LA)

- LA Kings Holiday Ice - L.A. LIVE (Downtown LA)

- Ice at Santa Monica (Santa Mónica)

Candy Cane Lanes: en el área de Los Ángeles son barrios residenciales que se coordinan para crear impresionantes y mágicas exhibiciones de luces navideñas. Son una tradición muy querida en el Sur de California (SoCal).

- Candy Cane Lane de Woodland Hills

- Candy Cane Lane de El Segundo

- Sleepy Hollow (Torrance)

Exhibiciones de luces navideñas tecnicolor: desde el icónico Candy Cane Lane, una posada histórica cubierta de luces de hadas, parques y jardines con relucientes decoraciones y luces, encontrarás un montón de deslumbrantes exhibiciones por toda la ciudad.

- Desde Buena Vista Street hasta Mission Inn, hay un montón de lugares donde ver las exhibiciones de luces navideñas en Los Ángeles.

Paseo en góndola o esquí nocturno: navegar por los canales de Long Beach bajo las luces navideñas o hacer esquí en el Big Bear.

Plus de temporada

Astra Lumina en el Jardín Botánico: es una aclamada experiencia inmersiva y sensorial de "paseo nocturno encantado entre las estrellas" que se lleva a cabo en el South Coast Botanic Garden en Palos Verdes Estates, cerca de Los Ángeles.

Los precios varían según el día, la hora y el tipo de boleto (las fechas pico son más caras). Desde $20 para niños entre 4 y 12 años y hasta $41 para adultos.

Mercados navideños de Los Ángeles: desde enormes ferias de artesanía hasta pequeños mercadillos improvisados, tales como:

- Holiday Market at Vintage Land, Winterfest OC, Street Food Cinema: Yuletide Cinemaland, Jackalope Art Fair, The Village Holiday Market.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube