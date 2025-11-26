¡California activa plan de vivienda! Nueva ley acelera la construcción de hogares asequibles: ¿Cuándo entra en vigencia?

Suscríbete a nuestros canales

Una legislación clave que busca abordar la grave crisis de vivienda en California comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2026.

Esta nueva normativa, impulsada por la Ley del Senado 79 (SB 79) y otras medidas complementarias, introduce reformas importantes en los procesos de zonificación y aprobación de proyectos, lo que permitirá una mayor densidad de viviendas, especialmente en áreas cercanas a las redes de transporte público.

El estado impulsa proyectos de mayor densidad en California

El Gobernador Gavin Newsom ha firmado la SB 79, una ley que exige a las agencias locales en ocho condados de tránsito urbano, como Los Ángeles, San Diego y San Francisco, que adopten estándares mínimos de zonificación.

Estos nuevos estándares facilitan la construcción de proyectos de vivienda más altos y densos cerca de estaciones de tren y autobús de tránsito rápido, siempre que cumplan con ciertos requisitos de asequibilidad y laborales.

El objetivo principal de esta iniciativa es acelerar la producción de viviendas.

La Oficina del Gobernador de California ha declarado que estas reformas son algunas de las más significativas en décadas en cuanto a leyes de vivienda y revisión ambiental, y están diseñadas para hacer que la vivienda sea más rápida y asequible.

Viviendas cerca del transporte: adiós a las restricciones excesivas

La SB 79, impulsada por el Senador Scott Wiener, se enfoca en el desarrollo en áreas clave.

Los desarrolladores ahora tienen la oportunidad de construir edificios residenciales multifamiliares de hasta 23 metros de altura (alrededor de 7 pisos) dentro de un radio de 400 metros de estaciones de tren, metro o autobús de alta frecuencia, algo que antes estaba limitado por las restricciones de uso de suelo locales.

En un área más amplia, de hasta 800 metros, la ley también facilita la construcción con límites de altura más bajos.

Además, exige que los proyectos que cuenten con más de 10 unidades incluyan un componente de vivienda asequible, fomentando así comunidades inclusivas y sostenibles.

