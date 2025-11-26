Recargo de $100 impacta a turistas que viajan a EEUU: los 11 destinos por lo que debes pagar más

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente se dio a conocer una nueva medida que afecta la experiencia de viaje a EEUU para millones de turistas.

Los visitantes extranjeros que deseen explorar las maravillas naturales del país americano se enfrentarán a un aumento en los costos a partir de 2026.

Según reportes de El Tiempo, el gobierno del presidente Donald Trump anunció que impondrá un recargo de $100 dólares a los turistas no residentes que accedan a una selección de los parques nacionales más populares del país.

¿Qué se conoce sobre la nueva política?

La medida impulsada por el Departamento del Interior, afectará a 11 de los destinos más visitados del Sistema de Parques Nacionales y se suma a la tarifa de entrada individual estándar.

Además, el pase anual que permite el acceso ilimitado a todos los parques, conocido como "América la Bella", se triplicará para los no residentes, pasando de $80 a $250 dólares.

La administración de Trump asegura que busca un "pago justo" de los visitantes internacionales para el mantenimiento y mejora de estos tesoros naturales, que anualmente reciben cientos de millones de personas.

¿Cuáles serán los parques afectados?

A partir del 2026, el recargo de $100 se aplicará a los turistas extranjeros que visiten 11 de los parques más demandados.

Entre los destinos incluidos en esta lista se encuentran sitios icónicos como el Gran Cañón, Yellowstone, los Everglades de Florida, Acadia de Maine y Yosemite de California.

El secretario del Interior, Doug Burgum, explicó la medida busca que los visitantes internacionales "contribuyan con su parte justa" para la preservación y mejoras de los parques nacionales.

"Días patrióticos sin tarifa"

En contraste con los aumentos para los extranjeros, el Departamento del Interior anunció la creación de los "días patrióticos sin tarifa".

Estos días permitirán el acceso gratuito a los parques solo para los residentes de Estados Unidos e incluirán fechas señaladas como el Día del Presidente, el Día del Veterano y el cumpleaños del presidente Trump.

