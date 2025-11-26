Black Friday viene con rebajas de 15 % y 50 %: conozca las ofertas y artículos

Suscríbete a nuestros canales

La tradición de hacer descuentos en el Black Friday llegó para quedarse en los centros comerciales de Caracas. Las tiendas ofrecen descuentos desde 15 % a 50 % en diversos rubros.

En el centro comercial Sambil Chacao habrá ofertas en ópticas, jugueterías, tiendas de ropa; entre otros.

El gerente de tienda Filioptic, Miguel Medina, indicó que los descuentos aplican si el cliente compra las monturas y los cristales.

“Las monturas Palazzo (nacionales), tienen 40 % de descuento con la compra de los cristales. Las marcas internacionales tienen 30 % de descuento; y los cristales, 20 % de descuento con cualquier montura”, afirmó.

Con una montura Palazzo los lentes más económicos quedan en $ 47,32, incluye el examen y los cristales de visión sencilla con anti reflejo. La promoción inició el 07 de noviembre y durará hasta el 01 de diciembre. La óptica trabaja con Cashea.

Descuentos de Black Friday se aprovechan con Cashea

El representante de Tijerazo, Gabriel Yépez, afirmó que la tienda está lista para el Black Friday con descuentos de 30 %, del viernes al domingo en toda la mercancía, damas, caballeros, niños, bebés, Navidad; menos juguetes.

Las pijamas que cuestan $ 30 quedan en $ 21, las blusas de $ 15 bajan a $ 12. “Empezamos con las ofertas el 21 de noviembre, nuestro horario es de 10:00 am a 10:00 pm. Contamos con Cashea”, dijo.

La jefe administrativa de Macuto, Egritse Garcvía, señaló que la tienda ofrecerá en Black Friday “15 %, 25 % y 40 % de descuento en mercancía seleccionada, en ropa y calzado para damas, caballeros y niños”.

Botines de $ 50 (25 %) quedan en $ 37,50; zapatillas para niñas de $ 15 quedan en $ 9, blue jeans de $ 49 bajan a $ 41,65, suéter navideño de $ 35 baja a $ 26,25. Habrá descuentos hasta el domingo de 10:00 am a 9:00 pm.

Ropa y calzados se venderán con descuentos

El centro comercial Líder participará en el día de ofertas.

La gerente de zapatería Jump, Fernanda Gómez, indicó que la tienda otorgará 20 % de descuento en mercancía de colecciones de principios de año, en ropa y calzado. (shorts, blusas y franelas).

“En el Black Friday habrá obsequios de llaveros para los clientes por su compra. Las ofertas se prolongarán hasta el domingo y contamos con Cashea para que aprovechen”, dijo.

La coordinadora de Lili Pink, Eliannys Laverde, señaló que en Black Friday la tienda ofrecerá descuentos de 50 % en mercancía seleccionada de ropa interior femenina.

“Habrá descuentos en brasieres, pantys, accesorios, llaveros, pulseras y lentes, hasta el domingo”, dijo.

La gerente de El Palacio del Blumer, Dianey González, indicó que habrá 20 % y 30 % de descuento en mercancía seleccionada Diane y Geordi.

Radical Shoes, en el centro comercial El Recreo y en todas sus sucursales, ofrece 50 % de descuento en mercancía seleccionada por Black Friday, hasta el domingo.

Los zapatos deportivos de $ 35, con el descuento, quedan en $ 17,5; los de $ 50, en $ 25.

La zapatería Twins tiene ofertas por Black Friday del 24 al 30 de noviembre. Habrá zapatos desde $ 10.

