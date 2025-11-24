Alerta por fraudes de piratería para el Black Friday: cómo evitar la compra de productos falsos

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días del Black Friday y el “Cyber Monday”, autoridades de Estados Unidos advirtieron sobre la presencia de productos falsos o “piratas” con los cuales podrían ser engañados los compradores que acuden para aprovechar los descuentos.

El Black Friday iniciará este jueves, 27 de noviembre, seguido por el “Cyber Monday”, el lunes 1 de diciembre, los eventos marcan el inicio de las compras navideñas tradicionales del país norteamericano.

Precaución de estafas con productos "piratas"

Como precaución, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recordó a los compradores que deben estar atentos ante la venta de los artículos falsos, especialmente, los que se ofrecen en internet, debido a que durante estas fechas los fraudes se presentan con frecuencia.

Para la precaución durante los eventos, cuando los delincuentes logran acomodar más productos apócrifos, las autoridades federales publicaron una serie de recomendaciones para que los compradores eviten ser perjudicados con la compra de mercadería “pirata”.

De acuerdo con la publicación de El Mañana, el pasado 30 de septiembre se contabilizaron 7 mil 300 millones de dólares en productos falsos decomisados por CBP para este año. El valor se calculó de acuerdo con el precio de la mercancía no falsificada.

Fueron casi 79 millones de unidades las incautadas por Aduanas entre el 1 de octubre del 2024 y el 30 de septiembre del 2025, que fue el año fiscal para todas las agencias y dependencias federales.

Cómo evitar estafas durante el Black Friday

Ropa, electrónicos, juguetes, perfumería y medicinas, suplementos o artículos para el cuidado, son los que lideran estas falsificaciones.

Es por ello que aduanas pide evitar comprar falsificaciones que lo mismo dañan la salud de las personas, como la economía nacional.

Es crucial que la gente entienda que comprar productos baratos, que se deducen no son originales, pueden causar muchos problemas desde dañinos a la salud, hasta el incentivar el delito de organizaciones criminales.

