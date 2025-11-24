Deudas de Tarjeta de crédito en EEUU: ¿Es posible negociarlas? Descubra cuáles son las opciones

Suscríbete a nuestros canales

Tener una o varias tarjetas de crédito es lo más común en Estados Unidos (EEUU), es una forma habitual de realizar compras e incluso hacer pagos de servicios, sin embargo, es un beneficio que puede ahogarlo en deudas, por lo que debe hacer lo posible por evitarlo.

Aun así, esto está ocurriendo más de lo que se cree en la actualidad, muchas personas se meten en problemas y se estacan al no pagar sus tarjetas de crédito en su totalidad cada mes.

De hecho, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda de las tarjetas de crédito de los hogares estadounidenses aumentó a 1,23 billones de dólares en el tercer trimestre de 2025.

Esto representa un incremento de 24.000 millones respecto al trimestre anterior.

Si se encuentra dentro de este grupo, debe saber que existe una opción que puede ayudarlo a superar las deudas de una forma más eficiente y rápida, hablamos de una “Debt Settlement” o “liquidación de deuda”

Lo primero que debe saber es que no es un método factible para todos, ni funciona en todos los casos.

Los consumidores suelen considerar esta llamada negociación después de que su deuda pase a una agencia de cobro o después de que el acreedor contrate a un gestor para gestionar la comunicación.

Así lo ha explicado Daryl Holman Jr., fundador de Revival Inc., una startup que compra deuda y permite que los consumidores la eliminen a un precio bajo, al portal de U.S.News & World Report.

"Existen planes de dificultades que pueden llegar antes de este punto, pero lo mejor para los prestatarios es hacer sus pagos a tiempo si tienen la capacidad de hacerlo", advierte.

¿Qué opciones ofrece este método?

Se explica que, al negociar con las compañías de tarjetas de crédito, puedes buscar un acuerdo de pago único, un acuerdo de dificultad o un acuerdo de reestructuración.

Bajo acuerdo único: exige que los deudores hagan un pago global por adelantado por una cantidad inferior a la deuda que corresponde.

Señalan que, una vez que los acreedores reciban los pagos en un solo pago, puedes esperar que la cuenta aparezca como "liquidada íntegramente" en tu informe de crédito.

Esta se ubica como la opción más ventajosa, porque generalmente obtendrá el mejor trato de tu acreedor, advierte la experta en finanzas y deuda, Leslie H. Tayne.

Aun así, se acota que liquidar tu deuda por menos de lo que debes perjudicará tu puntuación crediticia, pero, sin llegar una cancelación en tu informe crediticio.

Bajo acuerdo de dificultades: este puede proporcionar alivio temporal a los prestatarios necesitados.

En este caso, el acreedor podría reducir el importe mínimo de pago o el tipo de interés o detener las penalizaciones por retraso.

Ahora, a diferencia de un acuerdo en una suma única, seguirá pagando el saldo pendiente total.

Una vez que termine el periodo de dificultad, volverán los términos habituales de tu cuenta.

Bajo acuerdo de reestructuración: cuando el prestamista acepta modificar los términos de la tarjeta.

En este punto, el acreedor podría reducir tu requisito de pago mínimo o tu tasa anual o eximir las comisiones que ya hayas incurrido.

Si sigues recibiendo ingresos regulares, esta opción podría ser una forma de pagar tu deuda más rápido.

¿Cómo se hace?

Se podría decir que el primer paso es identificar cuánto debes a tus emisores de tarjetas de crédito antes de hacer un plan de negociación.

- Ten en cuenta que, los emisores venden deudas impagadas a empresas de cobro cuando llegan seis meses tarde, por lo que puede que ya no puedas negociar con las compañías de tarjetas de crédito por artículos antiguos.

Escoger la opción que mejor se acople a su situación.

Aquí también puede ser útil tener una lista de términos que te gustaría aplicar, dependiendo de su caso y de la flexibilidad del acreedor.

Contactar al acreedor.

Habla con un representante de atención al cliente de tu compañía de tarjeta de crédito, si no funciona con uno, puedes intentarlo con otros representantes o supervisores.

Si tomas este camino, asegúrate de entender completamente lo que se te exige hacer y qué promete el acreedor si cumples los términos del acuerdo.

Además, asegúrate de tener por escrito todos los términos deseados antes de aceptar un trato.

Consecuencias

Por último, tenga claro que esta alternativa puede generar alivio económico y mental, pero no exime de implicaciones fiscales y de crédito.

Podría resultar en una factura fiscal más alta para ese año de declaración.

Cuando tu informe de crédito muestra una cuenta de crédito como liquidada, afectará negativamente a tu puntuación crediticia.

