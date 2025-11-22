Futuro de la ciudadanía por nacimiento en EEUU: Corte Suprema vuelve a ponerla en su agenda ¿Qué esperar?

Suscríbete a nuestros canales

Las intenciones de la Administración de Trump contra la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos (EUUU) no han cesado, aunque el tema se ha mantenido en una “relativa” pausa, podrían conocerse nuevas decisiones próximamente.

Recordemos que esto se trata de una orden que Trump firmó el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, es parte de la amplia batida de su gobierno contra la inmigración, que declara que los niños nacidos de padres que están en EEUU ilegalmente o temporalmente, no son ciudadanos estadounidenses.

Ahora, se ha dado a conocer que la Corte Suprema federal se reunió en privado para volver a debatir el polémico tema.

Contexto actual sobre la ciudadanía por nacimiento

Actualmente existen diversos fallos de tribunales inferiores que han anulado uniformemente las restricciones a la ciudadanía, por considerarla inconstitucional.

Esto, a pesar de que un fallo de la Corte Suprema de finales de junio limitó el uso de medidas cautelares a nivel nacional por parte de los jueces.

Sin embargo, es un hecho que no descartó otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, incluidas las demandas colectivas y aquellas presentadas por estados.

Sin embargo, Trump puede seguir apelando y, de hecho, actualmente trabaja en base a dos.

Una involucrada en prevenir los problemas que causaría la ciudadanía por nacimiento al estar en efecto en algunos estados y no en otros.

Y otra que bloqueó la orden de Trump sobre ciudadanía en una demanda colectiva que incluye a todos los niños que se verían afectados.

Y es que no se trata de un tema sin importancia, sobre la mesa está el hecho de que la orden de Trump la alteraría más de 125 años de entendimiento de que la 14ta Enmienda de la Constitución confiere ciudadanía a todos los nacidos en suelo estadounidense.

Así mismo, hay que tener presente que, la ciudadanía por nacimiento es la primera política de Trump relacionada con la inmigración que llega al máximo tribunal para un fallo final, como lo reseña el portal de Telemundo Chicago.

Si la corte interviene ahora, el caso se argumentaría a principios del próximo año, y un fallo definitivo podría esperarse para mediados de año, 2026.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube