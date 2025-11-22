¿Abrirán las oficinas de licencias de conducir durante Thanksgiving? Conoce los horarios de la Secretaría de Estado de Illinois

Suscríbete a nuestros canales

Durante la celebración del Día de Acción de Gracias, las oficinas del Departamento de Vehículos de Motor (DMV) de Illinois estarán cerradas el jueves 27 y viernes 28 de noviembre, por lo que quienes necesiten realizar trámites relacionados con licencias de conducir, placas o REAL ID deberán planificar su visita con anticipación.

Como alternativa, se encuentran disponibles quioscos Fast-Lanes, los cuales son estaciones automáticas ubicadas en varios puntos del estado de Illinois que permiten a los usuarios realizar trámites relacionados con licencias de conducir, renovaciones, expedición de placas y otros servicios del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) sin necesidad de cita previa ni esperar en las oficinas tradicionales.

Estos quioscos están diseñados para facilitar y agilizar los procesos, algunos incluso operan hasta la medianoche, ofreciendo mayor comodidad y accesibilidad a los residentes.

Nueva oficina y servicios extendidos en Naperville

El Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, anunció la apertura de una nueva oficina del DMV en Naperville, ubicada en 1771 W. Diehl Road, Unit 110.

Esta oficina funcionará desde el lunes 24 de noviembre con horarios de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 5 p. m., y sábados de 7:30 a. m. a 12 p. m. Ofrecerá un servicio de ventanilla única para solicitudes y renovaciones de licencias, expedición de REAL ID, títulos de propiedad, renovaciones de registro vehicular y calcomanías de renovación, con personal capacitado para agilizar la atención.

