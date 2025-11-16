¿Diversión para el Día de Acción de Gracias? El tradicional show en Chicago que convierte las "sobras" en oro

Suscríbete a nuestros canales

El legendario teatro The Second City, cuna de icónicas figuras de la comedia, presenta nuevamente en Chicago el espectáculo de sketches "Thanksgiving Leftovers".

Las funciones, programadas para el jueves 13 y 20 de noviembre, invitan al público a encontrar el humor en lo "imperfecto" y "sobrante" de la vida cotidiana y la temporada festiva, según informa El Universo.

Por un costo de $20, el show de una hora transforma en comedia elementos olvidados, como la ropa en liquidación o los planes de respaldo, en el reconocido escenario del barrio de Old Town.

El show

Esta propuesta de humor busca ofrecer al público una experiencia "más satisfactoria que una cena de Acción de Gracias", según sus promotores.

La presentación en el 230 W North Ave se posiciona como una opción de entretenimiento importante para los residentes y visitantes del área.

El evento se complementa con el atractivo del distrito histórico de Old Town, conocido por su activa vida nocturna, que incluye una amplia oferta de bares y restaurantes cercanos al teatro.

