¿Sin árbol de Navidad? Estos son los más económicos de EEUU

Los productores de árboles de Navidad en Estados Unidos aseguraron que la oferta para la temporada 2025 es robusta y mantendrán los precios mayoristas estables, en línea con los niveles de 2024.

Según una consulta de la Real Christmas Tree Board a 43 productores, el 84% de ellos no aplicará incrementos a los minoristas según informa El Universo..

Esta decisión se toma a pesar de que los propios productores enfrentan un alza del 5 % en sus costos de insumos, un aumento que, según reportan, planean absorber en lugar de transferirlo a las grandes cadenas, lotes de temporada y centros de jardinería.

Precios

A pesar de la estabilidad mayorista, el precio final que pagará el consumidor sigue siendo incierto y dependerá exclusivamente de la estrategia de los minoristas.

Existe preocupación pública por los aranceles que alcanzan del 20 % al 35 % en ciertos productos del norte desde el 7 de noviembre.

Sin embargo, es importante aclarar que los 2.3 millones de árboles importados de Canadá, un 10 % del mercado estadounidense, están exentos de estas tarifas.

Por lo tanto, cualquier incremento en las etiquetas de precio será una decisión de los vendedores finales, y se estima que, de ocurrir, será un aumento ligero.

