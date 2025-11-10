Chicago se prepara para Thanksgiving: estos son los eventos para el resto de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Noviembre llega a Chicago cargado de festividades que transforman la ciudad en un vibrante centro de celebraciones.

Desde el encendido del árbol de Navidad en Millennium Park hasta el regreso del famoso Christkindlmarket, los habitantes y visitantes podrán disfrutar de una variedad de experiencias que marcan el inicio de la temporada navideña.

Entre luces brillantes, melodías festivas y actividades familiares, Chicago se prepara para ofrecer un mes lleno de alegría y tradiciones según informa El Universo.

Eventos

14 de noviembre: Apertura de la pista de patinaje sobre hielo en Maggie Daley Park, una innovadora pista en forma de cinta rodeada de rascacielos.

21 de noviembre: Apertura del McCormick Tribune Ice Rink en Millennium Park y el Cantigny Ice Rink en Wheaton. Inicio del Christkindlmarket en Daley Plaza y Aurora. Encendido del árbol de Navidad en Millennium Park.

22 de noviembre: Apertura de Parkway Bank Park Ice Rink en Rosemont, rodeada de restaurantes y opciones de entretenimiento.

23 de noviembre: Inauguración del Christkindlmarket en Wrigleyville, junto al estadio de los Cubs. Apertura de Winterland en Gallagher Way, adyacente a Wrigley Field.

Estas actividades no solo celebran la llegada de la Navidad, sino que también refuerzan las tradiciones locales, convirtiendo a Chicago en un destino atractivo que espera recibir a miles de visitantes en las semanas previas a las fiestas.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube