Simulador para el examen de ciudadanía en EEUU: esta plataforma te permite practicar gratis en inglés para tu entrevista

La ciudadanía estadounidense es un objetivo muy importante para muchos inmigrantes. Sin embargo, el examen de cívica —una prueba oral en inglés— puede ser un gran obstáculo en el camino hacia la naturalización.

Afortunadamente, los aspirantes ahora cuentan con una herramienta clave que les ayuda a enfrentar esta etapa con más confianza.

Enlace Latino NC ha lanzado un simulador gratuito del examen de ciudadanía en inglés, creado especialmente para apoyar a la comunidad en su preparación.

El examen de cívica mide cuánto sabe un candidato sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos.

Durante la entrevista, un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) elige hasta 20 preguntas de una lista oficial. Para aprobar, el aspirante debe responder correctamente al menos 12 de esas preguntas.

Simulador interactivo del examen para obtener la ciudadanía estadounidense

El simulador interactivo de Enlace Latino NC utiliza las 128 preguntas oficiales del examen de naturalización 2025 de USCIS.

Esta herramienta imita el formato del examen real: presenta 20 preguntas por prueba y requiere un mínimo de 12 respuestas correctas para "aprobar" la simulación.

Los usuarios pueden practicar con preguntas auténticas, evaluar su nivel de conocimiento y recibir resultados al instante, lo que les permite identificar las áreas que necesitan más atención.

Esta iniciativa de periodismo independiente empodera a la comunidad latina e inmigrante al ofrecer recursos vitales y accesibles.

Si usted se prepara activamente para su entrevista con USCIS, utilice esta valiosa herramienta para mejorar su rendimiento en inglés y aumentar sus posibilidades de éxito.

Enlace Latino NC ofrece este recurso de práctica gratuita en su sitio web, brindando una plataforma esencial para la preparación.

Puede acceder al simulador de práctica visitando directamente su fuente original en https://enlacelatinonc.org/examen-de-ciudadania-simulador-ingles/.

