¿Continuarán bajando los precios de alimentos? Así respondió ANSA

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Italo Atencio, confirmó que el mercado venezolano está experimentando un ajuste de precios a la baja en rubros esenciales, una tendencia que espera se consolide durante las próximas semanas.

¿Por qué están bajando los precios?

Según el análisis de ANSA presentado en el Circuito Éxitos, existen tres factores determinantes para este descenso en los anaqueles:

Mayor Oferta y Competencia: El incremento de marcas disponibles obliga a los establecimientos a competir por la preferencia del cliente, ajustando el margen de ganancia. Dinámica de Rotación: En productos perecederos (como proteínas), la necesidad de vender el inventario rápidamente está impulsando precios más competitivos. Estabilidad en la Reposición: Los comerciantes tienen hoy una percepción más clara de los costos de reposición, lo que reduce el "marcado por precaución".

Atencio señaló que los consumidores ya pueden percibir ahorros en los siguientes productos básicos:

Carne de res.

Pollo.

Huevos.

"Los precios van a bajar, seguro que sí... la oferta y la demanda, más marcas y más establecimientos hacen que el consumidor tome la decisión y compre con la mejor opción precio-valor siempre", afirmó Atencio.

Un dato relevante aportado por el gremio es el cambio de mentalidad en el sector. Tras los eventos políticos y económicos de principios de año, diversos actores del sector retail han decidido reactivar sus planes de inversión y remodelación de sedes, apostando por una estabilización del consumo en el mediano plazo.

Este reporte de ANSA coincide con las inspecciones realizadas por la Sundde y los acuerdos alcanzados recientemente en estados como Mérida, donde también se ha reportado una disminución en el costo de las proteínas tras mesas de trabajo con los productores.

