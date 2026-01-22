Delcy Rodríguez y Manuel Díaz-Canel sostienen conversación telefónica: Cuba condena agresión de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó este jueves su compromiso de mantener los lazos con Venezuela tras el reciente cambio de mando.

En una conversación directa con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el líder cubano subrayó la importancia de proteger la alianza que ambos países mantienen por más de dos décadas.

Díaz-Canel aprovechó la comunicación para fijar la postura oficial de la isla ante los nuevos acontecimientos que transformaron el panorama político en la región.

Continuidad de las relaciones

Durante la llamada telefónica, Díaz-Canel expresó a Rodríguez su firme decisión de seguir fortaleciendo lo que llamó "históricas relaciones de hermandad y cooperación".

A través de una publicación en su cuenta de X, confirmó su postura de asegurar que los acuerdos bilaterales se mantengan vigentes bajo la actual gestión de Delcy Rodríguez.

Condena a la intervención de EEUU

El gobernante cubano fue enfático al rechazar la actuación de Washington. Calificó de "inaceptable y bárbara" la agresión militar estadounidense en Caracas, el pasado 3 de enero. Díaz-Canel reiteró que estos actos representan una violación a la soberanía de la nación petrolera.

Visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube