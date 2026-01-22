Excarcelan a Marino Mendoza Fuentes, chofer de la Embajada de Argentina en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el ciudadano venezolano Marino Antonio Mendoza Fuentes, quien se desempeñaba como chofer de la Embajada de Argentina en Caracas, fue puesto en libertad.

La noticia de su liberación fue confirmada por familiares cercanos. Mendoza Fuentes permanecía bajo arresto desde el pasado 12 de diciembre de 2024, cuando fue retirado de su vivienda.

Esta medida ocurre en el marco de una serie de excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos que se ejecutan durante el presente mes en el país.

Antecedentes laborales y relación con la embajada

Mendoza Fuentes cumplió funciones para el Estado argentino bajo la gestión de diversos diplomáticos. Trabajó con los embajadores Eduardo Porretti, Oscar Laborde, Gabriel Volpi y, más recientemente, con Andrés Mangiarotti, reportó Clarín.

Su labor consistía en el traslado de los jefes de misión y el apoyo en tareas cotidianas de la residencia oficial. Su familia había solicitado la intervención de la Cancillería argentina para gestionar su caso, debido a su condición de empleado local de dicha representación.

¿Qué más se conoce sobre las liberaciones?

La salida de prisión de Mendoza Fuentes se produce tras los anuncios realizados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la revisión de casos de detenidos.

Según datos ofrecidos por la administración de Delcy Rodríguez, hasta el momento se contabilizó más de 406 personas liberadas.

Por ahora, el Gobierno de Argentina no ha emitido un comunicado oficial respecto a este procedimiento informado inicialmente por los allegados del trabajador.

Otros ciudadanos bajo arresto

A pesar de esta liberación, otros ciudadanos vinculados a Argentina permanecen detenidos. Entre ellos se encuentra el gendarme Nahuel Gallo, arrestado días antes que Mendoza Fuentes tras ingresar al país desde Colombia.

También continúan bajo custodia el abogado Germán Giuliani, el empresario Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara.

Visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube