Gobierno anuncia primera Consulta Popular para el próximo 8 de marzo: Delcy Rodríguez detalla los proyectos

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en las últimas horas que el próximo 8 de marzo se llevará a cabo la primera consulta nacional popular de este año.

Esta fecha, elegida en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, busca que las comunidades de todo el país asistan a las urnas para seleccionar directamente los proyectos que recibirán financiamiento del Estado.

De acuerdo con Rodríguez, el objetivo principal de esta jornada es que los consejos comunales y las comunas identifiquen y prioricen las soluciones a sus necesidades más urgentes.

Proyectos de transformación económica y social

Durante el anuncio, se explicó que los ciudadanos podrán elegir entre dos áreas estratégicas de desarrollo. La primera, denominada Transformación I, está enfocada en el impulso de la economía local a través de emprendimientos y proyectos productivos.

La segunda, llamada Transformación II o "Ciudad Humana", se centra en la mejora del hábitat, incluyendo obras de infraestructura y servicios públicos esenciales para las comunidades.

Entrega de obras y metas para enero

Además de la convocatoria a votación, la jefa de Estado informó que este mismo mes se realizará el segundo "Obratón". En este evento se entregarán un total de 8.234 obras que ya están terminadas y listas para el beneficio de la población.

Esta iniciativa forma parte del plan de ejecución de políticas públicas que se gestionan desde las bases sociales.

Llamado a la unidad nacional

Rodríguez aprovechó el encuentro con el Consejo Federal de Gobierno para pedir a los gobernadores y alcaldes trabajar en conjunto, dejando de lado las diferencias para enfocarse en la tranquilidad económica y social del país.

"Que nos vean como lo que somos, un poder en ejercicio, un poder en acción para los valores más altos de Nuestra República y para lo más sagrado que debe ser la felicidad del pueblo venezolano”, señaló.

Visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube