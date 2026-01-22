Excarcelan al yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la madrugada de este jueves, 22 de enero, se pudo conocer sobre la excarcelación de Rafael Eduardo Tudares Bracho, yerno del excandidato presidencial Edmundo González, tras 380 días de detención por motivos políticos.

Mariana González, esposa de Tudares, confirmó su liberación por medio de un mensaje que publicó en las redes sociales.

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025. En ese entonces, familiares del ciudadano calificaron la medida de las autoridades como “injusta detención arbitraria”.

Mariana González de Tudares confirma liberación

“Mi esposo ha regresado a casa esta madrugada”, escribió González en la red social X. La esposa de Tudares afirmó que su excarcelación fue el resultado de una extensa lucha, que duró más de un año.

A pesar de que ya se encuentra en libertad, aún se espera que se restituya completamente su libertad.

De acuerdo con el mensaje de Mariana González, el caso de Tudares contó con la atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a quien la ciudadana agredeció por su apoyo.

Finalmente, González envió su apoyo a los familiares de otros detenidos por motivos políticos, quienes aún esperan su liberación.

fue excarcelado la noche de este miércoles tras una medida unilateral del gobierno de Venezuela y los buenos oficios de la embajada de Suiza y la Arquidiócesis de Caracas.

Se reencontró con su familia

De acuerdo con la información que pública el medio AlbertoNews, el tribunal encargado de la causa emitió una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad de Rafael Tudares.

El Tribunal Especial Tercero contra el Terrorismo habría emitido la orden este 21 de enero de 2026. En el expediente judicial, a Tudares se le acusa de estar vinculado con operaciones de desestabilización contra la seguridad de la nación.

El reencuentro con su familia se realizó en la sede de la residencia de Suiza en Caracas, informó el medio digital.

La liberación de Tudares se realizó en el contexto de las excarcelaciones de detenidos por motivos políticos, anunciadas a principios de este mes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

De acuerdo con las cifras oficiales, informadas por la presidente encargada de la República, Delcy Rodríguez, más de 406 personas han sido liberadas.

