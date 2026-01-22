Delcy Rodríguez niega quiebre institucional y cuestiona "expresiones fascistas"

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada Delcy Rodríguez negó que en Venezuela exista un quiebre o vacío institucional, al rechazar los planteamientos de sectores que proponen una supuesta reorganización de los poderes públicos.

Aseguró que las instituciones del Estado se mantienen activas y operativas, con autoridades electas que cumplen funciones constitucionales. En ese sentido, afirmó que no hay razones para hablar de crisis institucional en el país.

Rodríguez sostuvo que el debate no debe centrarse en cuestionar la estructura del Estado, sino en revisar el comportamiento político de algunos actores. A su juicio, el problema radica en la persistencia de discursos que calificó como extremistas y contrarios a la convivencia democrática.

Durante su intervención, la mandataria señaló que ciertas corrientes políticas han promovido prácticas que atentan contra la estabilidad nacional, según la información del medio Albertonews.

En este contexto, insistió en la necesidad de corregir de raíz lo que denominó “expresiones fascistas”, las cuales, según dijo, han marcado negativamente el ejercicio de la política en Venezuela.

La presidenta encargada destacó que, desde el año 2024, se ha registrado un avance en la organización del poder popular. Señaló la creación y consolidación de consejos y circuitos comunales como una muestra de participación ciudadana activa en la gestión pública.

Afirmó que estos mecanismos representan una base sólida para el desarrollo institucional, al permitir que las comunidades tengan mayor protagonismo en la toma de decisiones y en la ejecución de políticas locales.

Rodríguez también apuntó contra sectores políticos a los que acusó de actuar en función de intereses extranjeros. Según explicó, estas corrientes han fallado en el ejercicio responsable de la política al priorizar agendas externas sobre las necesidades del país.

