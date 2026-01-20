Nicolás Maduro Guerra revela que llamó a su papá la madrugada del 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, ofreció declaraciones sobre los hechos ocurridos el pasado 3 de enero, cuando se produjo la captura del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos.

Durante su relato a un medio internacional publicado en su cuenta de Instagram, Maduro Guerra describió la cronología de los eventos durante la madrugada del ataque. Según su testimonio, alrededor de las 2 de la mañana, intentó establecer contacto telefónico con su padre, pero sin éxito.

"Él vio mi llamada, lo sé porque la rechazó", declaró Maduro Guerra, donde agregó que ante la falta de comunicación directa, llegó a pensar en un desenlace trágico para el presidente.

"Incluso pensamos que habían acabado con su vida; creíamos que el ataque había tenido un desenlace fatal, cuando el objetivo real era el secuestro del presidente y la primera combatiente", agregó.

Entorno del presidente entendía la magnitud de las amenazas

El también vicepresidente de Asuntos Religiosos del PSUV, afirmó que la posibilidad de una agresión de esta naturaleza ya había sido previamente discutida de forma interna. Subrayó además que el entorno familiar estaba consciente de los riesgos existentes.

"Mi papá siempre nos habló de escenarios posibles; siempre hablamos de que podían atentar contra su vida. Estuvimos claros porque él nos lo explicaba y lo veíamos. Ante las amenazas, era un escenario que podíamos prever", acotó.

Maduro Guerra denuncia violación del derecho internacional

Desde una perspectiva política, Maduro Guerra calificó el operativo, atribuido a Estados Unidos, como un precedente negativo para la diplomacia global, y afirmó que este tipo de acciones vulneran los acuerdos de convivencia entre naciones.

"Ese escenario de agresión siempre ha estado latente, pues nunca nos han dejado de atacar. El 3 de enero abrió nuevamente las puertas de la violación del derecho internacional y de la soberanía de un país democrático", manifestó el hijo del presidente, quien ratificó la postura del gobierno encargado de mantenerse frente a intentos de desestabilización.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube