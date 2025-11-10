El condado de San Diego extiende los servicios de salud: descubre dónde recibir atención gratuita o de bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

El condado de San Diego, California, se esfuerza por ofrecer una amplia gama de servicios de salud que son gratuitos o de bajo costo, asegurándose de que todos los residentes, incluyendo a la comunidad inmigrante, tengan acceso a la atención que necesitan.

Las clínicas comunitarias y los programas estatales juegan un papel fundamental al proporcionar servicios integrales de alta calidad a aquellos que tienen ingresos limitados o que no cuentan con seguro.

¿Los inmigrantes pueden acceder a servicios de salud gratis o a bajo costo en San Diego?

Sí, los inmigrantes tienen acceso a varias opciones de atención médica en San Diego, sin importar su estatus migratorio en muchos casos.

Esto es especialmente cierto para grupos vulnerables como niños y jóvenes, o en situaciones de emergencia.

Medi-Cal

El programa Medi-Cal (la versión de California de Medicaid) proporciona cobertura de salud sin costo o de bajo costo a personas y familias elegibles según sus ingresos.

Expansión de elegibilidad: California amplió la elegibilidad de Medi-Cal a todos los residentes elegibles por ingresos, independientemente de su estatus migratorio, hasta los 25 años (cubiertos por el programa Health4All Young Adults) y a partir de los 50 años (Fuente: Alliance San Diego, DHCS).

Servicios específicos: Las mujeres embarazadas y los menores de 21 años pueden acceder a Medi-Cal, incluso si son indocumentados (Fuente: Covered California, California Health Care Foundation).

Centros de Salud Comunitarios en San Diego, California

Los Centros de Salud Comunitarios (FQHCs) como Family Health Centers of San Diego (FHCSD) y Vista Community Clinic (VCC) son esenciales.

Estas clínicas de salud, que cuentan con la calificación federal, brindan atención médica compasiva y asequible a todos, especialmente a quienes no tienen seguro o a aquellos con recursos limitados, utilizando un sistema de tarifas reducidas basado en los ingresos, señalan FQHCs y VCC.

Por lo general, aceptan pacientes sin seguro y con diferentes estatus migratorios.

Servicios de emergencia y ventanillas de salud

Las personas indocumentadas tienen derecho a recibir atención de emergencia en las salas de emergencia, informa el Blood Cancer United.

Además, organizaciones como el Consulado General de México en San Diego a menudo operan la Ventanilla de Salud (VDS), la cual brinda información, referencias y, en ocasiones, inscripción a programas de salud pública.

¿Cómo solicitar atención médica en San Diego?

Los solicitantes pueden navegar el proceso utilizando varios recursos:

Solicitar Medi-Cal/Covered California: Puedes usar la solicitud simplificada única. Tienes la opción de presentar tu solicitud en línea en Benefitscal.com o CoveredCA.com, por teléfono (llama al 1-800-300-0213) o visitando tu oficina de servicios sociales local.

Buscar asistencia en la solicitud: Si necesitas ayuda, puedes obtener asistencia gratuita y confidencial de un agente de inscripción certificado de Covered California o de organizaciones como San Ysidro Health (llama al 619-600-3000), que te ayudarán con la inscripción en Medi-Cal y Covered California (Fuente: San Ysidro Health).

Contactar clínicas comunitarias: Puedes llamar directamente a clínicas como FHCSD al (619) 515-2300 o Vista Community Clinic al (760) 631-5000 para programar una cita y hablar sobre tus opciones de pago o programas de descuento (Fuente: FHCSD, VCC).

Recursos generales: Para obtener asistencia general y referencias a servicios sociales o médicos, simplemente marca el 2-1-1.

