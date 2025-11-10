Tasas hipotecarias en EEUU en picada: expertos recomiendan esto para aprovechar la ola

Suscríbete a nuestros canales

Los compradores de vivienda en Estados Unidos reciben un respiro significativo, ya que las tasas hipotecarias promedio han descendido al 6.13 % tras meses estancadas por encima del 7 %.

Según CNBC, esta cifra representa un cambio importante para el mercado inmobiliario y una oportunidad que puede ser aprovechada por quienes busquen adquirir viviendas.

Expertos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) estiman que esta reducción, si se acerca al 6 %, podría permitir que 5.5 millones de hogares adicionales, incluyendo 1.6 millones de inquilinos, califiquen para la compra de una vivienda de precio medio.

Consejos

Para capitalizar esta ventana de oportunidad, los analistas financieros recomiendan varias estrategias prácticas.

Aconsejan a los compradores potenciales mejorar su puntaje de crédito para asegurar mejores condiciones y, de ser posible, realizar un pago inicial más grande para reducir el riesgo del prestamista.

Otras tácticas incluyen considerar hipotecas ajustables o de corto plazo, que suelen tener intereses iniciales más bajos, o negociar una reducción temporal de la tasa pagando una tarifa inicial.

Subrayan que comparar ofertas de múltiples bancos es fundamental, ya que pequeñas diferencias impactan el costo total del préstamo.

Efectos

Aunque las proyecciones no prevén un regreso a los mínimos de la pandemia, Fannie Mae proyecta que las tasas se mantendrán sobre el 6.4 % durante 2025 antes de bajar al 5.9 % en 2026.

Esta tendencia no solo beneficia a nuevos compradores, especialmente en mercados activos como Texas, Florida y California, sino que también ofrece a los propietarios actuales la oportunidad de refinanciar sus préstamos existentes para reducir sus pagos mensuales.

