United Airlines publica la lista de vuelos cancelados en aeropuertos de EEUU: aquí las rutas más afectadas

United Airlines, con sede en Chicago, ha publicado una lista de vuelos de fin de semana afectados por los recortes de capacidad aérea. La Administración Federal de Aviación (FAA) reducirá la capacidad en 40 de los aeropuertos más concurridos del país a partir de este viernes.

En total, más de 100 vuelos de United con origen o destino en los aeropuertos de Chicago (O'Hare y Midway) ya han sido cancelados. La aerolínea afirmó en su sitio web que el objetivo de la FAA es "aliviar la presión" sobre el sistema para que todas las aerolíneas puedan seguir operando de forma segura.

¿Qué vuelos de United Airlines están cancelados?

El CEO de United, Scott Kirby, confirmó que las reducciones comenzarían el 7 de noviembre. La aerolínea realizará "actualizaciones continuas" en su horario para informar a los clientes con antelación.

Las reducciones de United se centrarán en "vuelos regionales y vuelos nacionales de línea principal" que no viajan entre sus siete centros de operaciones en EEUU. Los vuelos internacionales de larga distancia de United no se verán afectados.

¿Cómo se distribuyen las cancelaciones en los aeropuertos de Chicago?

United canceló más de 100 vuelos cada día desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre. La cancelación se concentra en el Aeropuerto Internacional Chicago O'Hare (ORD).

Viernes: 34 vuelos de United cancelados.

Sábado: 38 vuelos de United cancelados.

Domingo: 42 vuelos de United cancelados.

En total, se cancelaron 78 vuelos en O'Hare y 18 en Midway este viernes a las 10:45 a.m., según el Departamento de Aviación de Chicago. La estimación de la firma Cirium es que los recortes podrían representar hasta 1.800 vuelos y más de 268.000 asientos en conjunto.

¿Por qué la FAA implementó estos recortes?

El anuncio de United se produce mientras el cierre del gobierno estadounidense, el más largo de la historia, se prolonga hasta su 38º día. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió previamente de "caos masivo" si el cierre continúa.

La escasez de personal se debe a que los agentes de seguridad del transporte y los controladores aéreos han estado trabajando sin cobrar desde el 1 de octubre. La frustración y la necesidad de buscar segundos empleos han provocado ausencias, obligando a la FAA a reducir la capacidad.

