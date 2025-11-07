Cierre de gobierno en EEUU: estos son algunos bancos de alimentos gratuitos en Washington D. C.

Suscríbete a nuestros canales



El cierre del gobierno federal se convirtió oficialmente en el más largo en la historia de Estados Unidos al superar los 38 días este 7 de noviembre.

Mientras la administración del presidente Trump y el Congreso no logran un acuerdo presupuestario, cientos de miles de trabajadores federales enfrentan la suspensión (furlough) o trabajan sin recibir sueldo.

Ante esta situación, diversas organizaciones locales en el área de Washington D.C. han activado planes de contingencia para proveer asistencia directa a los afectados.

Operativos

Según información de El Tiempo Latino, el acceso a alimentos es una de las ayudas más importantes disponibles.

El Capital Area Food Bank distribuye productos frescos y no perecederos a los trabajadores que presenten una identificación gubernamental.

Los puntos de recogida operan el martes de 12 p.m. a 2 p.m. en No Limits Outreach Ministries (7721 Barlowe Rd, Hyattsville, Maryland) y el miércoles de 10 a.m. a 11:30 a.m. en So What Else (6001 Executive Blvd., North Bethesda, Maryland).

El viernes, la ayuda se entrega de 11 a.m. a 1 p.m. en United Community (7511 Fordson Rd, Alexandria, Virginia) y de 11 a.m. a 1:30 p.m. en Urban Outreach (5343 C St SE, D.C.).

También hay un punto el sábado de 1 p.m. a 2:30 p.m. en la LindaBen Foundation (10739 Tucker St, Beltsville, Maryland).

Ayuda de la iglesia

El Arzobispo de Baltimore confirmó que Catholic Charities of Baltimore (410-600-2000) ofrece asistencia alimentaria y de vivienda.

Asimismo, The St. Vincent de Paul Society (410-662-0500) provee comidas calientes de lunes a viernes y ayuda directa con pagos de alquiler y servicios básicos.

Estas acciones de organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales buscan mitigar el impacto económico directo sobre las familias mientras la paralización administrativa continúa en Washington.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube