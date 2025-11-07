Ayuda social

Cierre de gobierno en EEUU: estos son algunos bancos de alimentos gratuitos en Washington D. C.

Estas acciones buscan mitigar el impacto económico directo sobre las familias que sufren las consecuencias del shutdown

Por Brian Segura
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 05:00 pm


El cierre del gobierno federal se convirtió oficialmente en el más largo en la historia de Estados Unidos al superar los 38 días este 7 de noviembre. 

Mientras la administración del presidente Trump y el Congreso no logran un acuerdo presupuestario, cientos de miles de trabajadores federales enfrentan la suspensión (furlough) o trabajan sin recibir sueldo. 

Ante esta situación, diversas organizaciones locales en el área de Washington D.C. han activado planes de contingencia para proveer asistencia directa a los afectados.

Operativos

Según información de El Tiempo Latino, el acceso a alimentos es una de las ayudas más importantes disponibles. 

El Capital Area Food Bank distribuye productos frescos y no perecederos a los trabajadores que presenten una identificación gubernamental. 

Los puntos de recogida operan el martes de 12 p.m. a 2 p.m. en No Limits Outreach Ministries (7721 Barlowe Rd, Hyattsville, Maryland) y el miércoles de 10 a.m. a 11:30 a.m. en So What Else (6001 Executive Blvd., North Bethesda, Maryland). 

El viernes, la ayuda se entrega de 11 a.m. a 1 p.m. en United Community (7511 Fordson Rd, Alexandria, Virginia) y de 11 a.m. a 1:30 p.m. en Urban Outreach (5343 C St SE, D.C.). 

También hay un punto el sábado de 1 p.m. a 2:30 p.m. en la LindaBen Foundation (10739 Tucker St, Beltsville, Maryland).

Ayuda de la iglesia

El Arzobispo de Baltimore confirmó que Catholic Charities of Baltimore (410-600-2000) ofrece asistencia alimentaria y de vivienda. 

Asimismo, The St. Vincent de Paul Society (410-662-0500) provee comidas calientes de lunes a viernes y ayuda directa con pagos de alquiler y servicios básicos. 

Estas acciones de organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales buscan mitigar el impacto económico directo sobre las familias mientras la paralización administrativa continúa en Washington.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
Estados Unidos
cicpc
Viernes 07 de Noviembre - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América