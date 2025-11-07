Tiendas líderes desatan las ofertas del Black Friday 2025 en EEUU: aprovecha ahorros gigantes

Suscríbete a nuestros canales

El Black Friday 2025 está revolucionando la temporada de compras con descuentos increíbles que ya han lanzado Walmart, Amazon y Target, mucho antes de que llegue el evento oficial el 28 de noviembre.

Los consumidores pueden aprovechar ahora mismo las mejores ofertas del año en tecnología, artículos para el hogar y juguetes, gracias a las ventas anticipadas de estos gigantes del comercio.

Target lidera con descuentos tempranos en hogar y moda

Target inició su asalto de ofertas a principios de noviembre, centrando sus esfuerzos en categorías clave.

Los compradores encuentran ahorros de hasta el 50% en pequeños electrodomésticos y artículos para el cuidado del suelo, como freidoras de aire de marca Ninja.

Además, la moda de invierno y la decoración navideña reciben grandes recortes de precios. Target ofrece un 40% de descuento en pijamas, suéteres para mujeres y niños, y luces navideñas, facilitando a las familias adelantar sus compras de temporada.

El programa de fidelidad Target Circle brinda a sus miembros un 5% de descuento adicional, maximizando el ahorro en casi todas las compras.

Walmart lanza grandes descuentos en tecnología

Walmart, fiel a su estilo, lanza ofertas de "doorbuster" que arrasan en el mundo de la electrónica. Los minoristas están ofreciendo descuentos impresionantes en televisores 4K QLED, con algunos modelos de 98 pulgadas a precios que nunca habíamos visto.

Además, los miembros de Walmart+ disfrutan de un acceso anticipado esencial, lo que les permite conseguir artículos muy buscados como las consolas PlayStation 5 y las aspiradoras Dyson antes de que se agoten.

Los descuentos pueden llegar hasta un 60% en una variedad de productos, desde herramientas de manualidades como el Cricut Explore 3 hasta neumáticos Goodyear.

Walmart organiza varios eventos de ofertas a lo largo del mes, asegurando que los cazadores de gangas puedan atrapar los mejores precios.

Amazon domina el terreno digital con dispositivos propios

Amazon convierte el Black Friday en una "Semana Cyber" con millones de ofertas. El gigante del e-commerce desata descuentos significativos en sus propios dispositivos, incluyendo los altavoces Echo, tablets Fire HD 8 y los streaming sticks Fire TV Stick 4K.

Los clientes obtienen hasta un 40% de descuento en gadgets inteligentes, haciendo de este el momento perfecto para actualizar el hogar conectado.

Además, Amazon ofrece Lightning Deals (ofertas relámpago) que requieren atención inmediata, presentando grandes ahorros en productos de marca como smartwatches y auriculares premium de Beats.

Los compradores deben estar atentos y utilizar herramientas de seguimiento de precios para asegurar las mejores ofertas antes de que desaparezcan.

